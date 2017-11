Inicio de una semana decisiva para Chacarita

El Funebrero intentará llevarse los 3 puntos en Bahía Blanca. Ph: Chaca Oficial

Se enfrentarán a Olimpo el sábado 2 de diciembre a las 17 horas, y podría ser el último partido del Funebrero de la temporada en su vuelta a Primera División, ya que la próxima fecha recibiría a Lanús, pero si éste se consagra campeón de la Copa Libertadores, se postergaría el encuentro para el año siguiente.

Ambos equipos necesitan sumar los 3 puntos ya que se posicionan entre los 4 últimos en la tabla de promedios y están en la lucha para no descender.

Se encuentran igualados en 6 puntos, sumando 3 partidos empatados, 6 partidos perdidos y 1 ganado.

Una baja más

Durante el partido vs Huracán, Emmanuel Martínez tuvo que abandonar la cancha dejando a su equipo con 10 hombres por tener completos todos los cambios y se confirmó que tuvo una ruptura de menisco interno de su rodilla derecha. Fue operado con éxito en La Trinidad de San Isidro, comenzará con tratamiento kinésico y su regreso sería para la pretemporada.

Declaraciones y objetivos post-partido

El director técnico de Chacarita, Gastón Coyette, habló en conferencia de prensa y analizó la derrota del Funebrero ante el Globo:

''Entran jugadores de recambio para revertir situaciones y encima se te lastima uno. Estamos pasando por un momento difícil. Los jugadores se entregan al máximo y dan todo, no se les puede reprochar nada''.

Con respecto a los puntos a mejorar expresó: ''Corregir las desatenciones, estar atentos y no perder las marcas. También hay que corregir las pocas situaciones que tenes, hay que lograr concretarlas''.

Finalizó hablando del presente del equipo: ''Estamos muy bien, con muchas ganas de revertir esta situación. No miro más allá del partido que viene, de Olimpo que es una final''.



El capitán, Germán Ré reflexionó sobre las equivocaciones del equipo:

''No reaccionamos siempre que nos convierten un gol y hay que trabajarlo. El equipo da, entrega todo e intenta. El primer tiempo merecimos un poco más, pero el fútbol no es merecimiento así que hay que seguir trabajando". Un agradecimiento especial: ''Agradecemos al hincha por la banca y por eso nosotros también entregamos todo. Se puede salir de esta, queda mucho''.

El volante del Funebrero, Mauro González, analizó el partido y le dejó un mensaje al hincha: ''La mayoría de los partidos que hemos perdido jugamos bien pero nos faltó el plus de hacer gol. Hay que trabajar y tener paciencia para salir adelante. El hincha es el que tiene que bancarnos más, nos tiene que alentar y darnos apoyo que nosotros estamos comprometidos con el equipo y queremos lo mejor, quizá la suerte no nos acompaña en este momento pero vamos a salir adelante''.