Terminó la era Coyette

Google Plus

Foto: El Gráfico

Luego de la derrota que sufrió 2 - 0 frente a Olimpo por la fecha 11 de la Superliga, el DT Gastón Coyette se había retirado del Estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca sin hacer declaraciones tras estar reunido con los jugadores y el cuerpo técnico por 1 hora y 20 en los vestuarios.

Este domingo comunicó a través de su cuenta de Instagram, que dejará su cargo en el club que había asumido en febrero del 2016 cuando llegó para salvar al Funebrero del descenso a la Primera B Metropolitana y con el que logró el ascenso a Primera División en julio de este año. Club con el que 8 años atrás había ascendido como jugador y se retiró.

''Hoy he tomado la decisión de dejar la conducción técnica de Chacarita Juniors. Quiero agradecer a los dirigentes y empleados del club, a todos los jugadores que me tocó dirigir que siempre se brindaron al máximo y dejaron todo en cada partido y más que nada mi mayor agradecimiento a todos los hinchas funebreros que me brindaron un apoyo incondicional en cada partido. Le deseo lo mejor a esta hermosa institución y que dios lo bendiga siempre! Saludos.'' Esas fueron sus palabras de despedida a Chacarita y su gente.

Coyette como técnico tanto en Primera B Nacional como en Primera División con Chacarita: Dirigió 73 partidos, ganó 35, empató 18 y perdió 20 con 95 goles a favor y 45 goles en contra sumando 123 puntos.

Mientras tanto, quien reemplazará su lugar transitoriamente será Luis Marabotto, entrenador de la Reserva y coordinador de las inferiores. El Funebrero cerrará el año el próximo lunes 11 de diciembre a las 21.30 hs cuando reciba a Lanús por la fecha 12 de la Superliga.