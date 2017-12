Anuario Chacarita Juniors VAVEL 2017: Debut y expectativas en la Superliga

Foto institucional con el plantel completo para afrontar la primer etapa de la Superliga. Foto | Prensa oficial CACHJ

El regreso a Primera no cumplió con las expectativas. Refuerzos que no se concretaron, y algunos que no funcionaron con el sistema de juego ya acostumbrado. El debut en la Superliga les salió caro, logrando solamente 2 victorias, 3 empates y 7 partidos perdidos.

La renuncia de Gastón Coyette a un partido de terminar la primera etapa de la Superliga y la presentación de Sebastián Pena como nuevo DT para afrontar lo que viene del 2018.

Se queda

Tras idas y vueltas con la CD de Chacarita, Gastón Coyette llegó a un acuerdo y firmó contrato para dirigir por un año en Primera al Funebrero.



Las bajas que más sufrieron en el mercado de pases fueron las de Nicolás Oroz, el enganche zurdo que tuvo que regresar a Racing ya que se le venció el préstamo y Diego Cocca lo había pedido para la próxima temporada, según el DT lo tendría en cuenta pero la realidad es que no sumó muchos minutos en la Academia. También, Rodrigo Salinas se llevó sus goles para el Al-Ettifaq de Arabia Saudita. Emanuel Trípodi rescindió contrato y se fue a atajar a Quilmes, lo que no sería un problema ya que Pedro Fernández estaría recuperado al 100% para el comienzo de la Superliga. Además, dejarían ir algunos jugadores que el DT no tendría en cuenta para esta temporada.

Los refuerzos

- Cristian Campestrini, arquero desde Puebla de México.

- Sebastián Gorga, defensor central desde Gimnasia de La Plata.

- Lautaro Montoya, lateral izquierdo desde San Lorenzo.

- Cristian Erbes, volante central desde Tiburones Rojos de Veracruz de México tras estar casi un año fuera de las canchas recuperándose por su cuenta, por una lesión en su rodilla izquierda.

- Juan Imbert, interior/extremo desde Arsenal de Sarandí donde convirtió un gol.

- Emmanuel Martínez, interior/extremo desde San Martín de San Juan donde convirtió 3 goles.

- Javier Mendoza, interior/extremo desde Atlético Tucumán.

- Alejandro Gagliardi, interior/extremo desde Patronato donde convirtió 3 goles.

- Ijiel Protti, extremo desde la reserva de Talleres de Córdoba donde convirtió 6 goles.

- Mauro González, interior/extremo desde Boca Juniors.

- Mateo Cardona, interior/extremo desde Once Caldas de Colombia donde convirtió 1 gol.

El esperado debut en casa, contra un clásico

El debut de Chaca en Primera no estuvo tan mal por el empate que se dio ante uno de sus clásicos de local por la fecha 2, ya que la primer fecha se postergó por haber terminado tarde el torneo de la B Nacional. Fue 1 a 1 justo vs Tigre, tras una primera parte pareja los goles llegaron en el complemento. Rodríguez abrió la cuenta para el equipo de Caruso Lombardi, pero se replegó y le entregó la pelota al Funebrero para que el recién ingresado Emmanuel Martínez la clavara en el ángulo de tiro libre para imponer el empate. Quién se llevó los aplausos de todos los hinchas fue la figura del partido, Cristian ''Pichi'' Erbes que debutó como titular luego de estar casi un año fuera de las canchas, en un partido con muchas expectativas y dónde se lo notó cómodo, aportando juego y disciplina al Funebrero.

Otro empate

Por la tercer fecha respectivamente, se enfrentaron vs Atlético Tucumán. El Funebrero se impuso en ventaja por intermedio de Javier Mendoza en la etapa inicial, mientras que el Decano equilibró la pizarra con una conquista de su goleador, Luis ''Pulga'' Rodríguez en el segundo tiempo sumando el segundo empate consecutivo para Chaca.

Mala racha sin poder sumar de a 3

Luego de su primer partido perdido 0 - 1 contra Talleres, en un encuentro intenso en San Martín, el equipo de Gastón Coyette no pudo encontrar la vuelta a su estilo de juego entre la adaptación a Primera y a conocerse entre sí con los nuevos refuerzos. Cosecharon 5 derrotas consecutivas, en la siguiente fecha se enfrentaron con Boca el líder y puntero, y el único gol del partido lo marcaría Cristian Pavón a los 3 minutos del primer tiempo. Se vieron las caras nuevamente entre los equipos recién ascendidos y con lo justo, Argentinos Juniors superó por 1 a 0 a Chacarita que seguía sin poder sumar de a 3 puntos. Coyette presentó cambios por lesiones y tácticos, y debido a la expulsión de Miguel Mellado en el partido vs Boca; en su lugar ingresaría Agustín Módula.

Le encontraron la vuelta al gol

Cuando parecía que podrían remontar esos trágicos resultados, llegó el gol al Funebrero de la mano de Juan Imbert en el partido vs Independiente a los 30 segundos del primer tiempo pero Bustos lo empató a los 10 minutos y Barco lo liquidó dando vuelta el resultado a los 10' del segundo. Además dejaría la lesión del lateral Lautaro Montoya, quién sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y lo dejaría afuera de las canchas de 6 a 8 meses.

Volvió la ilusión a San Martín

Por esto último, se le permitiría incorporar a un jugador y a falta de 9, Gastón Coyette decidió llamar al experimentado y goleador de San Lorenzo, Mauro Matos que no tendría lugar en el Ciclón. Dónde debutaría a los 45 del primer tiempo reemplazando a Emmanuel Martínez en la derrota 2 a 1 vs Newell's, el gol lo convertiría en el descuento Juan Álvarez Morinigo. También sumarían otro lesionado, Matías ''Coquito'' Rodríguez sufriría un esguince en su rodilla derecha.

La primer victoria

Llegó el triunfo en el segundo partido de Matos pero esta vez, jugando de entrada como titular. En casa, el Funebrero se impuso por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, y así celebrar su primer triunfo en su vuelta a la máxima categoría del fútbol argentino. Federico Rosso, de cabeza, anotó el primer gol sobre el final del primer tiempo y en la segunda mitad, Mauro Matos tuvo su debut goleador con la tricolor.

La incorporación del delantero, le dio experiencia, fuerza y contundencia en la ofensiva al conjunto de Coyette. El segundo gol, con enganche incluído y definición de zurda, posibilitó que Chacarita jugara con tranquilidad casi todo el segundo tiempo. El nuevo 9 resultó clave.

Un partido para el olvido en Santa Fé

Le seguiría un partido sin goles en Santa Fe ante Unión, en un encuentro futbolísticamente para el olvido pero sí para considerar las bajas importantes en el conjunto visitante. Su capitán Germán Ré y Federico Rosso fueron 2 de los 4 jugadores que tuvieron que salir asistidos por el cuerpo médico por lesiones, ambos con contracturas pero no estarían en duda para el próximo partido. Por su parte, Javier Mendoza presentó un desgarro parcial en el tendón del músculo aductor derecho y Juan Imbert quién abandonó el campo de juego cuando ya estaban hechos todos los cambios, presentó un desgarro en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda. Ambos comenzaron con kinesiología y estarían recuperados para la pretemporada de 2018.

La suerte no acompañaba

El conjunto de Gastón Coyette volvió a caer en la mala racha ante un arrasador Huracán que quería ser escolta de Boca, imponiéndose por 2 a 0 en San Martín ante una distraída defensa del Funebrero. Donde también se sumaría Emmanuel Martínez a la lista de lesionados con una rotura de meniscos que lo dejaría afuera de las canchas por un mes, comenzaría la pretemporada con normalidad. Así le seguiría Olimpo con el mismo resultado final, quién se pondría en lucha por salir de la zona de descenso mientras que Chacarita sólo sumaba una victoria.

El final de una era

Luego del encuentro en Bahía Blanca y reunirse con los jugadores, Gastón Coyette presentó su renuncia al cargo de director técnico de Chacarita Juniors.

Coyette como técnico tanto en Primera B Nacional como en Primera División en Chacarita: dirigió 73 partidos, ganó 35, empató 18 y perdió 20 con 95 goles a favor y 45 goles en contra sumando 123 puntos.

Mientras tanto, quién lo reemplazaría interinamente sería Luis Marabotto, entrenador de la Reserva y coordinador de las Inferiores; luego cerraría el año frente a Lanús.

No está muerto quien pelea

A veces los resultados tardan en llegar y con mucho sacrificio e ilusión, Chacarita logró derrotar a Lanús el Subcampeón de América. Marabotto cambiaría la táctica que hasta ahora venía utilizando Coyette, de un 4-3-3 a un 4-4-1-1. Matías ''Coquito'' Rodríguez en el primer tiempo, y Federico Rosso - uno en cada etapa - y doblete por primera vez en su carrera, además de convertirse en el goleador del Funebrero; marcaron los goles para darle la segunda victoria a Chaca en San Martín. Se encontraron con un Lanús cansado y con la necesidad de un receso por la exitosa campaña de la Copa Libertadores, ventaja que aprovechó el Funebrero.

Uno de los refuerzos que supo aprovechar el equipo y se lució en varios partidos, fue Cristian ''Pichy'' Erbes que volvía de recuperarse de un esguince en su tobillo derecho por partidos anteriores, habló en exclusiva con La Gloriosa Tricolor sobre su puesto: ''Me sentí bien. Ese es mi puesto. Ya lo había dicho, me estaban poniendo en un puesto que no me gustaba y no me sentía cómodo'' y los resultados anteriores, ''No tenemos jugadores para el esquema que quería Coyette. Obviamente por eso a veces no nos salían las cosas''.

También el goleador de la noche y pieza fundamental del equipo y en la defensa, Federico Rosso dijo, ''Es la primera vez que hago dos goles. Estoy contento más que nada por el resultado, lo merecíamos. Antes teníamos a Salinas que hacía todos, ahora me tocó a mí''.

Nuevo DT

Tras rumores sobre posibles nombres sobre la llegada del nuevo DT y negociaciones, se confirmó que Sebastián ''Tomatito'' Pena sería el encargado de salvar a Chacarita del descenso en lo que resta de la temporada 2018.

Ya tuvo su paso como jugador del Funebrero, en las temporadas entre 2002 a 2004 y 2011 a 2013. Viene de dirigir el Torneo Federal A con Guaraní Antonio Franco de Misiones.

En conferencia de prensa, ''Estoy muy feliz, muy convencido de lo que nos vamos a jugar. Estoy seguro que van a venir todas cosas positivas. Es un sueño cumplido'' aseguró.

Actualidad

Ya tienen confirmadas dos bajas en el plantel, Mateo Cardona quien no había concentrado ni sumado minutos en reserva ya que según Coyette le faltaba adaptarse al fútbol argentino rescindió contrato y regresó a su país, y la de Cristian Campestrini que sin tener lugar en el arco y habiendo atajado en la reserva, decidió rescindir contrato para mudarse a Dorados de México.

Actualmente, se encuentran últimos en la tabla de promedios con un puntaje de 0.750 y tanto los jugadores como el nuevo cuerpo técnico cuentan con un gran desafío para este nuevo año si quieren permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.