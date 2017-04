Una victoria con mucha justeza en Santa Fe

Foto: sitio web

Este domingo el rojinegro se quedó con una victoria muy justa ante el Granate, quien no encontraba juego en los pies de sus jugadores, les costó hacer pie en el primer tiempo y hacer circular la pelota era muy difícil por el buen trabajo del doble cinco que viene proponiendo el DT Eduardo Domínguez con Ledesma-Poblete.

Tras empezar el encuentro, cuando la gente todavía ingresaba al estadio, el 9 del equipo local le mete un pase filtrado al 10 Facundo Pereyra quien a los 42 segundos convierte lo que sería el resultado final del partido. Cuando Lanús empezaba a acomodarse se encontró con el gol en contra antes del minuto de juego.

Colón de Santa Fe jugó un buen primer tiempo buscando la idea de juego que quiere su técnico, con triangulaciones entre Pereyra, Leguizamón y Vera buscando el segundo tanto del encuentro pero no se le daba. Y el equipo de Almirón que buscaba empatar el partido con centros atrás y jugadas individuales de Toledo por izquierda pero que por dolencias musculares les faltaba la referencia de área y no tenían su nueve habitual por lo que Acosta intentó jugar en ese puesto donde no podía concretar ya que no son sus características las de un 9 de área.

El equipo local se hizo fuerte y aguantó el partido con enormes atajadas de “Fatu” Broun y con la solides defensiva sumando los dos mediocampistas a la defensa cerrando todas las posibilidades de empatar el encuentro y tratando de salir de contra para sentenciar el partido pero el equipo del sur siguió buscando aunque no pudo frente al sabalero y el plantel visitante se fue de Santa Fe sin nada.