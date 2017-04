Colón consiguió el quinto elemento en Quilmes

Google Plus

Fuente: TELAM

En un partido muy pobre por el lado de ambos equipos, con un Quilmes que ante su gente quería levantar cabeza (lleva seis partidos sin conocer el triunfo) y un Colón que deseaba estirar su buena racha y conseguir así su quinta victoria (un récord que jamás había logrado en primera división), se dió un encuentro muy friccionado en el mediocampo.

El DT debutante planteó un equipo muy compacto en el centro del campo de juego a sabiendas de que los hilos del Sabalero los manejan Ledesma, Pereyra y compañía, y logró así entorpecer el juego que se disponía a jugar el visitante, así fue que Quilmes tuvo varias oportunidades para amargar la tarde del elenco santafesino.

La primera llegó a los 17’ del primer tiempo en los pies de Máximiliano González con un buen remate de larga distancia que rozó el travesaño, ante un Jorge Broun que regaló una postal muy linda gracias a una volada que lejos estuvo de tocar la pelota.

Luego la más peligrosa del local vino por medio de Rodrigo Contreras a los 33’’, luego de un muy buen contraataque que lo dejó solo frente al arco, pero se llevó por delante la pelota y se le fue larga facilitando la tarea de Fatu que logró hacerse del control de la redonda.

A los 35’ avisó Colón con un remate de Nicolás Leguizamón que el arquero Cesar Rigamonti atrapó sin atenuantes, sería el tentempié de lo que estaba por venir.

Tres minutos más tarde, a los 38’, el jugador que maneja los hilos en los últimos metros del campo en ataque, Facundo Pereyra, logró hacerse de la pelota para meter con una zurda exquisita un pase por detrás de la defensa rival para dejarlo solo a Diego Vera, quien con un testazo cruzado lo dejó mal parado al guardametas local y colocó el balón al palo derecho del mismo. ¡Tan solo! quedó Viruta que hasta parecía haber quedado en off side, algo que la misma tecnología se encargó de dilucidar por medio de la TV, para que no queden dudas del momento que está atravesando el delantero que lleva la casaca número 12 sangre y luto.

El complemento entregó a un Colón dispuesto a jugar con los nervios del rival, replegó sus líneas y jugó al contraataque. Le entregó la posesión del balón a un Quilmes que entre el nerviosismo y la ansiedad por conseguir el gol, jamás estuvo cerca de inquietar al arquero sabalero.

A los 25’ llegó acaso la ocasión más clara, aún más que el gol mismo, en los pies de Vera. Tras un pase de Pereyra (“la pelota siempre al diez” reza con mucho atino el compositor) a Christian Bernardi (quién había ingresado por Leguizamón) que le cedió la redonda al calvo delantero en el área chica quien con un arquero volcado totalmente hacia un palo y según sus propias palabras ‘la quise asegurar bien pegada al palo’, logró su cometido pero del lado de afuera de la red. Hubiera sido el golpe de nocaut que le hacía falta al pleito.

Los demás minutos fueron anecdóticos, “nada por aquí, nada por allá” dice otro compositor. Sólo queda en el tintero lo que entregó un elenco Rojinegro que se nota que sabe lo que quiere, y que aun no jugando de manera vistosa, se destaca por el aplomo y carácter con el que afronta cada uno de sus encuentros. Sumaron tres puntos más que lo colocan a tan sólo tres del segundo puesto de la tabla (Newell’s – 39) y más bien expectante de los primeros cinco que ingresan a la Copa Libertadores de América, aquella copa que Colón (en éste caso de Santa Fe) quiere descubrir nuevamente.

Síntesis del partido

Formaciones:

Colón: Jorge Broun, Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma, Ivan Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera.

Quilmes: Cesar Rigamonti; Matías Perez Acuña; Diego Colotto, Matías Sarulyte, Cristian Trombetta; Maximiliano González, Adrián Daniel Calello, Gabriel Ramírez; Franco Negri, Federico Andrada; Rodrigo Contreras.

Árbitro: Mauro Vigliano

Goles: 35’ PT Diego Vera

Cambios: 15’ ST Francesco Celeste por González (Q); 17’ ST Christian Bernardi por Leguizamón (C); 23’ ST Nicolás Benegas por Contreras (Q); 25’ ST Facundo Coria por Negri (Q); 35’ ST Fidencio Oviedo por Pereyra (C); 43’ ST Ismael Blanco por Vera (C).

Amonestados: Gabriel Ramírez, Federico Andrada, Cristian Trombetta (Q); Clemente Rodríguez, Guillermo Ortíz, Diego Vera (C).

El gol de Diego Vera: