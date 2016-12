Beccacece: "El fútbol argentino es muy competitivo, muy exigente"

El DT del Halcón dando indicaciones | Foto: Web

En una entrevista para el programa de radio Puro Fútbol, el técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece destacó: "El fútbol argentino es muy competitivo, muy exigente." Luego, deslizó cuando se encuentra en el campo de juego durante un partido: "Hay que abstenerse del entorno y seguir una línea en los momentos adversos".

Además, el ex conductor de Universidad de Chile agregó sobre su propuesta futbolística: "Hay que manejar el tema de la seguridad y la confianza". Más tarde, recordó el encuentro contra Patronato: "El equipo tuvo un buen primer tiempo, en el segundo nos costó controlar la pelota". Igualmente, sostuvo: "Hay que trabajar en el tema emocional". Por otra parte, puntualizó: "El gran desafío como entrenador es que el jugador se desarrolle y logremos una idea colectiva de juego".

Después, el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli aclaró: "En mi equipo es una tranquilidad estar lejos de nuestro arco". También se mostró cauteloso: "No me gusta jugar al golpe por golpe". Tampoco olvidó la función de los guardametas en sus formaciones: "Es una tranquilidad que el arquero sepa jugar con los pies aunque hay que tener alternativas".

Finalmente, comentó sobre su forma de trabajo: "Nuestra idea es trabajar con dos jugadores por puesto y tener veinte preparados para cuando les toque". En cuanto al cotejo pasado frente a Atlético Rafaela, el autor del gol, Agustín Bouzat en una nota con el programa de radio La Tira del Halcón analizó: "Tener un poco mas de paciencia va a hacer que lleguen más goles".

Más tarde, el delantero del conjunto de Florencio Varela profundizó: "Nos habíamos quedado con mucha bronca del partido con Patronato y sabíamos que no se podía volver a repetir esa situación". Con respecto a la práctica de esta mañana, Pablo Becker volvió al predio de Bosques, luego de que el martes pasado le sacaron los clavos de su pierna.