Beccacece: “Encontré un equipo que no le tiene temor a arriesgar"

Defensa y Justicia

En la conferencia de prensa después de la práctica del plantel de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece destacó: “Encontré un equipo que no le tiene temor a arriesgar. Hay que trabajar sobre la ansiedad para encontrar esa calma que a veces se necesita para manejar los partidos”. Luego, profundizó sobre su sistema de juego: “Procuro organizar mi equipo en función del control del balón, y cuando no lo tenemos presionar intensamente para recuperarlo”.

Asimismo, reconoció: “Defensa cada partido que sale a la cancha se juega mucho por la situación en la que está. Salimos a dar todo, en la planificación afrontamos cada partido como si fuera el más importante”. A su vez compartió el desafío que lo trajo hacia Florencio Varela: “Defensa y Justicia vi una posibilidad de desarrollar lo que nos apasiona: llevar a cabo una metodología de trabajo. Compartimos valores comunes como la humildad, el esfuerzo, las ganas de crecer, de consolidarse en Primera. Es un club que viene siguiendo una línea marcada de juego, intentar jugar, tener la posesión del balón, equipos intensos”.

Por otro lado, dio precisiones sobre la pretemporada: “La pretemporada se hará en el predio de Bosques y haremos una semana de trabajo en la costa atlántica”. Además comentó los pasos a seguir luego del último encuentro: “La evaluación del plantel la haremos una vez finalizado el encuentro ante Estudiantes de La Plata”.

Por último, valorizó: “La planificación de la semana fue muy positiva, trabajando pensando en el encuentro ante Arsenal, que es muy importante para el futuro”. Mientras tanto, en una nota para la páina del club, el delantero Nicolás Stefanelli opinó sobre las nuevas posibilidades que tuvo con el nuevo entrenador: “Muy bien, es bueno tener confianza y era lo que me estaba faltando que no lo tuve con el cuerpo técnico anterior. Me estaba faltando jugar y estoy devolviendo la confianza que me dan y la manera de poder devolverles es dejar todo en la cancha”.