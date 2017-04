Luna de Avellaneda

Diario La Nación

Defensa y Justicia volvió a los entrenamientos esta semana pensando en dos grandes partidos. Por un lado, este sábado, a las 20:00, visitaría a Boca Juniors y el miércoles 5 de abril, en el estadio de Racing jugará contra el San Pablo de Brasil, por la primera fase de la Copa Sudamericana. El horario del cotejo ante el equipo brasileño es a las 19:15. En una nota para el programa de radio Cadena Verde y Amarilla, el dirigente Diego Lemme sostuvo: "El partido con Sao Paulo seguramente se jugará en Racing".

En un reportaje para la pagina web del club de Florencio Varela, Jonas Gutiérrez analiza los días para preparar estos dos compromisos: “Era algo que se sabía que podía pasar, pero nos queda la tranquilidad de que podemos enfatizar algunas cuestiones que nos pide el entrenador con respecto a las falencias que se notaron el partido ante Huracán. De nuestra parte esperamos hacer lo mejor posible y mentalizarnos en los tiempos que se necesitan para el partido ante Boca y luego por la Copa Sudamericana”.

El ex mediocampista de Vélez comentó sobre las llegadas que crea el Halcón: “El principal problema son las situaciones que creamos y no las convertimos. Falta aceitar eso, ser más efectivos, por lo demás me quedo tranquilo que el equipo mantiene una identidad y capitaliza bien sus recursos. Tenemos el privilegio de ser un conjunto ordenado”.

Además, remarcó sobre el partido frente al Globo: “Hay que seguir esta línea, si bien es un paso para atrás la caída, tenemos que pensar en recuperarnos lo más rápido posible cuando nos toque jugar. Mientras más entero y con carácter esté el grupo, menos se sienten los golpes que a veces aparecen”. Con respecto al choque contra el Xeneize, la Aprevide solicitó el cambio de día para que Tigre y San Lorenzo jueguen el domingo.