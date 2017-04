Un goleador rompió el cerrojo

Diario Panorama

Boca le ganó, como local, a Defensa y Justicia por 1 a 0, con gol de Darío Benedetto. Con este segundo triunfo consecutivo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mantiene el liderazgo del Torneo de la Independencia y espera porque sus perseguidores (San Lorenzo y Newell’s) dejen puntos por el camino. Distinta realidad vive el conjunto de Florencio Varela porque cosechó su segunda derrota al hilo, después de ganar cinco encuentros seguidos.

A pesar de la caída de ayer en la Bombonera, el elenco conducido por Sebastián Beccacece realizó una buena labor. En el primer tiempo, la formación visitante implementó un sistema de juego para que el combinado local no maneje la pelota con tranquilidad. Entonces, el Xeneize, sin la presencia de Fernando Gago y por el esquema que propuso el Halcón, no se sintió cómodo. A raíz de estas dificultades, no pudo sostener una propuesta clara y debió esperar a que las individualidades aparezcan en los momentos justos.

Ricardo Centurión no encontró los caminos suficientes para desequilibrar con su velocidad y su habilidad. Asimismo, Benedetto en una ocasión de peligro, estuvo cerca de convertir el 1 a 0 para el combinado boquense. En el mismo período, Boca volvió a crear otra situación en el área rival, pero volvió a estar impreciso en el remate final.

La idea que llevo a cabo Defensa y Justicia en los primeros cuarenta y cinco minutos salió como esperaba su cuerpo técnico. Sin embargo, para el complemento, la concentración y la firmeza debían ser más fuertes para volver a quebrar a la escuadra del entrenador Barros Schelotto. Todas las ideas que corrieron en la mente del técnico Beccacece en buena parte se cumplieron hasta que apareció el goleador que todos los hinchas xeneizes esperan. Darío Benedetto (al mejor estilo de Gabriel Batistuta y Martín Palermo) sacó a relucir todas sus credenciales y con una buena definición anotó el 1 a 0 final para que el estadio de la Boca vibre como tantas tardes.

Con una tarea que no relució por la actuación del Halcón, el equipo de camiseta azul y amarilla sumó tres puntos importantes para continuar con su sueño de obtener un nuevo campeonato. Asimismo, el cuadro de Florencio Varela comenzará este miércoles una nueva aventura ya que jugará por primera vez la Copa Sudamericana ante el San Pablo.