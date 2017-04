Parada complicada en Santa Fe / Foto Web

​No será un partido para nada sencillo para el Halcón debido a que Unión se hace fuerte de local y por eso será una tarea ardua volverse con algo, ya sea un empate o una victoria.

El conjunto de Florencio Varela viene de empatar 1 a 1 ante Olimpo con gol de Nicolás Stefanelli. Mientras que el Tatengue igualó sin goles ante San Martín de San Juan.

Defensa tiene el objetivo de seguir sumando para no pensar en el promedio.

El encargado de arbitrar el encuentro será Héctor Paletta.

Cabe señalar que el conjunto de Varela también piensa en su futuro en el plano internacional luego del empate de local ante el San Pablo de Brasil, pero sabe que no puede dejar de lado el torneo hasta asegurar su permanencia en primera por una temporada más.

El historial entre ambos equipos marca que se enfrentaron tan sólo dos veces en primera de las cuales ambas fueron empates.

La primera de ellas fue el 19 de octubre de 2015 por la fecha 28 del campeonato y el partido terminó 0 a 0 y la segunda el 7 de febrero del año pasado en donde el resultando fue 2 a 2 (Nicolás Stefanelli y Agustín Bouzat convirtieron para Defe mientras que Ignacio Malcorra y Claudio Riaño lo hicieron para el Tate). Cabe destacar que los dos encuentros fueron en el estadio Norberto Tito Tomaghello

Los probables once serían: Gabriel Arias, Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Ignacio Rivero, Gonzalo Castellani, Jonás Gutiérrez, Rafael Delgado, Leonel Miranda, Juan Kaprof y Agustín Bouzat.