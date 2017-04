Bouzat: “Seguimos sumando confianza"

Foto: Club Defensa y Justicia

En un reportaje para la pagina web de Defensa y Justicia, el goleador del encuentro contra Lanús, Agustín Bouzat comentó: “Me emociona mucho recordar el gol, porque a veces uno no se da cuenta lo que siente la gente cuando lo grita, no medís la magnitud del sentimiento, y ves que pasan los días y que el fruto del trabajo es este, la satisfacción es doble”.

Luego, el atacante del conjunto de Florencio Varela valoró sobre los últimos partidos jugados: “Seguimos sumando confianza, con dos victorias seguidas, veníamos de resultados que no merecíamos y por suerte se dieron los tres puntos de la manera que queríamos”. Además resaltó de esta semana de entrenamientos: “Nos estamos preparando de gran modo y con mucho compromiso, que es lo que no se perdió nunca. Nuestro equipo viene con una seguidilla de partidos interesante y eso marcará en donde estamos parados. En pocos días tendremos que sacar adelante cotejos muy difíciles y creo que serán los que nos darán la pauta de si estamos en condiciones de clasificar a una copa el año que viene, hacia allí apuntamos”.

A su vez, el delantero del Halcón opinó del próximo encuentro frente a Belgrano: “Sin dudas que será un partido difícil, porque ellos tienen jugadores sólidos, aunque no estén en buena racha. Como locales querrán sorprendernos y más en tiempos duros, por eso trataremos de ir a proponer nuestro juego y leer bien lo que ellos muestren”.

Asimismo contó sobre los objetivos del plantel que conduce Sebastián Beccacece: “De a poco nos despegamos de la idea de zafar de la zona de descenso, la vara está un poco más alta, por más que veamos la tabla de abajo de reojo. Uno siempre mira todo, pero tratamos de elevar las pretensiones”.

Por otro lado, el técnico de Defensa luego del choque ante el Granate destacó: "Por el resultado y la forma conseguida estamos muy contentos. Le doy valor por el resultado". También agregó: "Quiero felicitar al partido que hicieron ante un equipo que es de lo mejor del fútbol argentino". Por último elogió nuevamente a sus dirigidos: "Nos vamos consolidando como grupo, con una idea cada vez más arraigada".