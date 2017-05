El segundo capitulo del gran sueño

Defensa y Justicia. | Foto: TyCSports

A partir de las 21:45 horas, Defensa y Justicia visitará por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana al San Pablo de Brasil. El arbitro del encuentro será Ulises Mereles y se jugará en el estadio Morumbí. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega a suelo brasileño luego de igualar 0 a 0 contra Godoy Cruz. Después del cotejo frente al Tomba, el plantel del Halcón ya comenzó a palpitar el compromiso ante la formación paulista. El entrenador Beccacece manifestó en la conferencia de prensa luego de jugar contra la alineación mendocina: "Ahora a mentalizarnos en el partido de la Copa, donde deberemos dar el 100%".

A su vez, el arquero Gabriel Arias destacó también el domingo pasado: "Se va a sentir el cansancio por el esfuerzo de hoy, a trabajar fuertemente para recuperarnos". Con respecto a los once titulares, el cuadro de Florencio Varela presentaría una sola variante y es el ingreso de Agustín Bouzat en lugar de Andrés Ríos.

En consecuencia, Defensa y Justicia estaría compuesto por: Gabriel Arias; Hugo Silva, Tomás Cardona, Alexander Barboza; Rafael Delgado, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez, Ignacio Rivero; Gonzalo Castellani; Nicolás Stefanelli y Agustín Bouzat.

En cuanto al equipo de Rogério Ceni, no podrán ser de la partida: el ex volante de San Lorenzo y Ferro, Julio Buffarini, quien fue expulsado en el duelo de ida y el suspendido Maicon. Ademas de los dos futbolistas, el ex arquero aguarda por las recuperaciones de Wellington Nem (padece una artroscopia en la rodilla izquierda) y de Wesley (sufrió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho).

Entonces, San Pablo saldría al campo de juego con: Renan Ribeiro; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão, Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes, Cícero; Cueva, Gilberto y Lucas Pratto. Por último, en el choque de ida, que se disputó en el estadio Norberto Tomaghello empataron 0 a 0.