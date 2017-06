Vuelo hacia un nuevo triunfo

Diario Panorama

En el estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia recuperó su juego y le ganó por 3 a 0 a Atlético Tucumán, con goles de Alexander Barboza y Nicolás Stefanelli (por partida doble). En los primeros minutos del primer tiempo, el equipo orientado por Pablo Lavallén mostró mejores argumentos para abrir el marcador debido a las intervenciones de Rodrigo Alliendro. Luego de esas oportunidades, la formación dirigida por Sebastián Beccacece generó peligro por los aportesde Andrés Ríos y Stefanelli. Después de esa ocasión, el encuentro se hizo de ida y vuelta ya que los dos conjuntos compartieron la tenencia de la pelota pero les faltó precisión en los últimos metros.

Sin embargo, el cuadro de Florencio Varela creció en ataque y por ello a los 28 minutos, Agustín Bouzat ejecutó un centro para que Barboza con un cabezazo abra el marcador. Más tarde, el Halcón volvió a hilvanar una llegada por las actuaciones de Ríos e Ignacio Rivero. El control de Defensa y Justicia se cortó ya que el Decano elaboró una posibilidad por intermedio de un disparo de Leonel Di Placido. Esta jugada fue la última de la primera etapa.

En el complemento, el combinado de Beccacece encontró el segundo tanto debido a la tarea de Rafael Delgado, quien dejó su sello para que Nicolás Stefanelli venza al arquero Cristián Lucchetti. Unos minutos después, Fernando Elizari se vistió de conductor y le cedió el balón al artillero Stefanelli, quien anotó el 3 a 0 para el Halcón.

El elenco local prosiguió con sus ataques y tuvo en Barboza el candidato para establecer el 4 a 0. Sin embargo, el defensor no pudo marcar su segundo tanto del partido. Luego de esas situaciones, la escuadra tucumana tomó las riendas del compromiso porque contó con las intervenciones de Pablo Rosales y Fernando Zampedri. Igualmente, el trámite volvió a emparejarse ya que el Halcón no perdió su agresividad y así no sufrió nuevos temblores en su arco.

Con una propuesta agresiva, los dirigidos por Becacece superaron un duro adversario y cortaron la seguidilla de caídas que sufrieron contra Sarmiento e Independiente. Asimismo, Atlético Tucumán no puede recuperarse ya que después de derrotar a Banfield por 3 a 0, perdió con Talleres, River Plate, San Martín de San Juan y ahora ante Defensa.