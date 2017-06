Vivas: "Venimos con todas las ganas de trabajar"

El Grafico

El ex entrenador de Estudiantes de la Plata, Nelson Vivas se transformó en las últimas horas en el sucesor de Sebastia Beccacece en Defensa y Justicia. El nuevo técnico del Halcón se reunió con los dirigentes y llegó a un acuerdo. En una entrevista para el programa de radio Cadena Verde y Amarilla, el ex defensor de Quilmes y Boca se presentó: "El trabajo, la predisposición y la buena fe la vamos a garantizar".

Luego, aclaró: "Muchos no me conocen o se quedan con alguna imagen de las que ya dije que me avergüenzo". A su vez, reconoció: "Lo más importante es la forma de ser, que es lo que motiva al grupo humano y le hace tener un plus". Asimismo, agregó: "Desde el lado humano no va a haber reproches hacia mí o hacia el cuerpo técnico."

Además, resaltó: "Tuve la suerte en Defensa y Estudiantes de que el director técnico que deja el cargo no es por malos resultados". También deslizó: "Hablé con los dirigentes y la intención es hablar con Sebastián para ya tener una opinión futbolística". Después comentó: "Venimos con todas las ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Entendemos que Defensa está creciendo". Por último, destacó: "Queremos continuar por la misma forma y manteniendo la idea".

En este Torneo de la Independencia que está cerca de concluir, el conjunto platense bajo el mando de Vivas, jugó 27 partidos de los cuales ganó 13, empató ocho y perdió seis. Asimismo en la Copa Libertadores se impuso en tres enfrentamientos y cayó en tres cotejos. Debido a esta campaña, el León quedó eliminado del certamen pero jugará la siguiente etapa de la Copa Sudamericana.

Por último, por los 32avos de Final de la Copa Argentina, cayó por 3 a 2 contra Pacifico General Alvear de Mendoza y luego de ese resultado dejó su cargo como entrenador. Igualmente, el fútbol siempre da revancha (se comenta siempre) y Nelson Vivas tendrá una nueva posibilidad en el equipo de Florencio Varela.