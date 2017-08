Bordagaray: “Cuando vuelvo a Defensa me siento feliz"

Foto: Web

Fabián Bordagaray regresó nuevamente a Defensa y Justicia después de su paso por Rosario Central. En una entrevista para la página del cuadro de Florencio Varela reconoció: “Cuando vuelvo a Defensa me siento feliz. Este lugar es mi casa, no hay nada mejor que sentirse en un lugar donde uno está acompañado, con sus amigos, familia. Estoy con gente que me conoce desde los 15 años, y yo también los conozco a ellos. Me fui formando en este club, y poder volver a ser parte de la institución me da felicidad plena”.

Más tarde, el ex delantero de River Plate y San Lorenzo agregó: “Lo que veo hoy en el club es un avance extremo. Cuando me crié en Defensa estábamos en el Nacional B, soñábamos estas cosas, pero no sabíamos que se iban a hacer realidad. Y hoy las estamos viviendo. Uno se forma en el club y gracias al club puede llegar a debutar en Primera, ser transferido a clubes grandes del país y al exterior, y esos son también logros del club”.

Por otro lado, el técnico del Halcón, Nelson Vivas, luego del empate ante Gimnasia de la Plata opinó en conferencia de prensa: "Hubo virtudes y falencias en ambos equipos. Estamos en un proceso e iremos desarrollando una idea de juego".

Asimismo, puntualizó: "En el cambio de Andrés Cubas tenía la idea de poner alguien más descansado para contener el partido en mitad de cancha". También comentó: "Intentamos buscar un juego ofensivo, atacar al rival".

Además, el ex entrenador de Estudiantes de la Plata, deslizó: "Tenemos diez días para ver como reemplazamos la suspensión de Rafael Delgado. Tenemos opciones, puede jugar Daniel González y Gonzalo Díaz". A su vez, Vivas remarcó: "Tenemos muchos delanteros, hay una competencia sana por jugar y hacer lo mejor para el grupo".