Ausencia de gol

Foto: Diario Panorama

Defensa y Justicia y Huracán empataron 0 a 0 en uno de los partidos que abrieron la quinta fecha de la Superliga. En el primer tiempo, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro creó la primera situación por la búsqueda de Ramón Ábila, pero no pudo abrir el marcador. Luego de esa llegada, el conjunto orientado por Manuel Fernández reaccionó y generó posibilidades de riesgo. Sin embargo, en esa primera parte, se encontró con dos buenas intervenciones del arquero Marcos Díaz. A su vez, la formación de camiseta verde y amarilla contó con otras oportunidades, pero no pudo definirlas por pequeñas fallas.

En el complemento, el cuadro de Florencio Varela continuó con su propuesta pero por la falta de precisión en el área no pudo anotar el gol. Fernando Márquez fue el delantero del Halcón que más buscó vencer al portero del Globo. El ex atacante de Belgrano y Crucero del Norte es el máximo goleador de Defensa con 3 tantos pero no pudo acrecentar esas cifras este viernes.

Tuvo varias chances pero no pudo definir el pleito. Además, en uno de esos ataques, respondió muy bien el guardameta quemero, quien mantuvo una gran actuación. Por el lado del combinado de Parque Patricios no volvió a elaborar nuevas ocasiones hasta el arco protegido por Gabriel Arias, luego de la chance que tuvo con Wanchope Ábila. De esta manera volvió a tener una labor deslucida debido a que hilvanó pocas llegadas como en el encuentro anterior frente a Unión.

El elenco de Alfaro tiene en su alineación varios futbolistas de ataque pero ese plan de juego no lo pudo llevar a cabo. Mientras tanto, el equipo de Fernández mantuvo la línea de tres delanteros y generó más situaciones. Sin embargo, el partido finalizó 0 a 0 y los hinchas del Halcón se fueron con el grito de gol atragantado por la buena tarea de Marcos Díaz y por las imprecisiones en el remate final.