Un nuevo ciclo comienza en el Nuevo Gasometro

Después de la doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, se vuelve a disputar una nueva fecha de la Superliga y Defensa y Justicia visitará, desde las 21:05 a San Lorenzo de Almagro. El cuadro de Florencio Varela contará en el banco de suplentes con su nuevo técnico Juan Pablo Vojvoda. El nuevo entrenador viene de trabajar en la reserva de Newell’s y condujo a al plantel de Primera División cuando dejó el cargo Diego Osella.

En su primer dialogo con la prensa, Vojvoda resaltó: “Esta oportunidad me llega con algo de sorpresa; pero para Defensa no, porque es un club que se ha caracterizado por promover nuevos entrenadores. Es un club que siempre está atento para identificar entrenadores con cierta línea de trabajo. Estoy agradecido de estar en este momento al lado del presidente anunciando mi llegada”.

Luego, destacó sobre el plantel: “Encontré a un grupo predispuesto, abierto al diálogo. La mejor respuesta que puedo encontrar es eso, la predisposición”. Además, agregó: “Defensa es una institución ordenada. Con la Reserva he venido 3 veces a enfrentarlos y es un club que siempre ves crecimiento, ordenado. Son factores que ayudan a tomar una decisión, que la verdad no fue difícil para mí. Cuando me dijeron que había un interés por nuestro equipo de trabajo por parte de Defensa, nos preparamos para dar el sí”.

Con respecto al choque frente al Ciclón, el Halcón viene de caer contra River por 3 a 0, por los octavos de final de la Copa Argentina. Para enfrentar al equipo azulgrana, haría su debut con la camiseta verde y amarilla, el defensor Lisandro Martínez. Asimismo en la defensa, Hugo Silva y Rafael Delgado volverían a ocupar sus puestos como laterales.

En consecuencia, la escuadra visitante saldría al campo de juego con: Gabriel Arias; Hugo Silva, Pablo Alvarado, Lisandro Martínez, Rafael Delgado; Ignacio Miranda, Leonel Miranda, Gonzalo Castellani: Fabián Bordagaray, Fernando Márquez y Ciro Rius.