Márquez no se toma vacaciones

Club Defensa y Justicia

Defensa y Justicia jugó dos amistosos contra Chacarita, en el estadio Norberto Tomaghello. En el primer partido, la formación titular de Florencio Varela le ganó a su par de San Martín, con dos goles de Fernando Márquez. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda salió al campo de juego con: Gabriel Arias; Nacho Rivero, Dylan Gissi, Lisandro Martinez, Rafael Delgado; Leonel Miranda, Andrés Cubas, Gonzalo Castellani; Ciro Rius, Fernando Márquez, Nicolás Fernández. En la segunda parte ingresaron Franco Cristaldo y Juan Cruz Kaprov por Castellani y Rius.

Mientras tanto, el conjunto conducido por Gastón Coyette estuvo compuesto por: Pedro Fernández; Juan Cruz González, Alan Robledo, Germán Re, Gabriel Lazarte; Cristian Erbes, Miguel Mellado; Mauro González, Matías Rodríguez, Juan Martín Imbert; Alejandro Gagliardi. Asimismo, en el complemento, Juan Ignacio Álvarez Morinigo y Joaquín Ibañez sustituyeron a Gagliardi y Erbes.

Luego del ensayo, Márquez analizó en un reportaje con dos programas de radio: “Más allá de que el amistoso con Chacarita era un amistoso, es bueno ganar y lo hicimos ante un rival difícil”. También, el ex delantero de Belgrano reconoció: “En el torneo no vengo concretando las chances que tengo, así que haber metido dos goles ante Chacarita me sirve para ganar confianza”.

Para este coque no fueron de la partida Fabián Bordagaray y Facundo Melivilo ya que sufren una sobrecarga en los aductores. A su vez, Mariano Bareiro y Tomas Pochettino evolucionan de sus lesiones. Por otro lado, en el último enfrentamiento, el Halcón empató 2 a 2 frente al Funebrero, con tantos de Horacio Tijanovich (de penal) y de Kaprof. A su vez para el cuadro visitante anotaron Ijiel Protti y Mateo Cardona.

El combinado de casaca verde y amarilla formó con: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Pablo Alvarado, Luis Jerez Silva, Leandro Zazpe Rodríguez; Hernán Fredes, Franco Cristaldo, Daniel Gonzalez; Matías Sosa, Juan Kaprof, Horacio Tijanovich.

Por último, Chaca estuvo integrado por: Cristian Campestrini; Nahuel Tríbulo, Gian Croci, Mauro Rojas, Franco Díaz; Agustín Módula; Juan Ignacio Álvarez Morinigo, Joaquín Ibañez, Javier Mendoza, Emmanuel Martínez; Ijiel Protti.