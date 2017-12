Google Plus

Defensa y Justicia no pudo despedir su buen año con una sonrisa porque cayó por 1 a 0 frente a San Martín de San Juan, en el estadio Hilario Sánchez.

En la primera etapa, el cuadro conducido por Néstor Pipo Gorosito avisó con un remate desviado y en su segunda situación no perdonó. Facundo Barceló venció al arquero Gabriel Arias y selló el único tanto del partido. En ese primer tiempo, el equipo de Florencio Varela no pudo prevalecer su juego.

En el complemento, la formación dirigida por Juan Pablo Vojvoda sufrió un contratiempo en el arco porque Ezequiel Unsaín reemplazó al lesionado Arias. A pesar de esas dificultades, el Halcón renació y creó una clara posibilidad. Igualmente, el Verdinegro respondió con dos oportunidades de riesgo. En su última ocasión, no pudo gritar el 2 a 0 porque prevaleció la actuación de Unsaín. La visita no tuvo la idea de perder, por ello elaboró una llegada de peligro pero no pudo alcanzar el empate.

Finalmente Defensa no pudo cerrar el año con un triunfo pero no olvidará las buenas propuestas que llevó a cabo de la mano de Sebastián Beccacece (en la primera mitad del año) y luego con Vojvoda, quien sustituyó a Nelson Vivas. El primer compromiso que tendrá en la reanudación de la Superliga, el club de Florencio Varela será contra Vélez en el estadio Norberto Tomaghello.

Mientras tanto, el elenco de San Juan sonríe plenamente porque no mira la tabla de los promedios y en su horizonte se encuentra la posibilidad de pelear por la clasificación a la Copa Sudamericana. En la reanudación del torneo, San Martín visitará a Argentinos Juniors.