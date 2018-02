Defensa tropezó con América de Cali

Diario Olé

El público que asistió al estadio Norberto Tomaghello se fue con la cabeza gacha y con tristeza porque Defensa y Justicia perdió contra América de Cali, por 1 a 0, en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Los hinchas del Halcón observaron una buena actuación de su equipo, que solamente le faltó el gol. En el primer tiempo, el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda creó la primera llegada de riesgo y Fabián Bordagaray la finalizó con un remate que venció al guardameta Carlos Bejarano. Debido a que el ex delantero de Rosario Central estaba en posición adelantada, el árbitro Pereira Sampaio anuló el tanto.

Luego, la formación conducida por Jorge Da Silva también elaboró una posibilidad para dejar en claro que no iba ser un simple espectador. Después de ese avance visitante, el elenco de Florencio Varela volvió a elaborar dos oportunidades de peligro pero continuó con su falta de gol. La primera parte terminó con un baldazo de agua fría porque en un ataque del combinado colombiano, el defensor Dylan Gissi le cometió una falta adentro del área a Cristian Dajome. El referee Pereira Sampaio cobró el penal para los Escarlatas y Cristian Martínez Borja lo cambió por el 1 a 0.

En el complemento, la escuadra de camiseta verde y amarilla fue en búsqueda del empate pero no estuvo preciso en la hora de la definición. Además de esa falencia, se encontró con una gran actuación del arquero Bejarano, quien evitó la caída de su arco en algunas ocasiones claras. Finalmente, el Halcón no pudo alcanzar la igualdad pese a que nunca bajó los brazos. Asimismo, el Rojo sin tener el balón en su poder, fue más práctico y contundente porque en la única chance clara no perdonó. Esta historia tendrá su segundo y último capítulo el 8 de marzo en el estadio Pascual Guerrero a las 21:30 horas.