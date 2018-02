Morales le regaló el empate a Tigre

En uno de los partidos que cerraron la decima sexta fecha de la Superliga, Tigre empató, como local, 1 a 1 frente a Defensa y Justicia, con gol de Diego Morales. Mientras tanto, para el equipo de Florencio Varela anotó Fabián Bordagaray. En el primer tiempo, a los nueve minutos, Juan Cruz Kaprov se vistió de asistidor y le dio un gran pase a Bordagaray para que convierta el primer tanto del partido.

Luego de la apertura del marcador, el conjunto orientado por Juan Pablo Vojvoda volvió a tener una posibilidad pero el remate se fue muy alto. Luego de esa ocasión, el elenco dirigido por Cristian el Lobo Ledesma fue en búsqueda del empate pero se encontró con una muy buena tarea del arquero Ezequiel Unsain.

Más tarde, en el complemento, el Matador mantuvo su propuesta pero no pudo vencer al guardameta de la visita. Después del asedio local, el Halcón se adelantó unos metros y creó algunas situaciones de riesgo. Sin embargo no pudo asegurar su triunfo porque Matías Pérez García se disfrazó de héroe y dejó solo a Morales para que marque el 1 a 1 final. De esta forma, el cuadro de Victoria rescató un punto a pesar de que hizo mucho para alcanzarlo antes y no cerca del final.

A su vez, Defensa y Justicia no pudo implementar su juego porque Tigre le sacó la pelota de su poder y elaboró llegadas. En consecuencia el empate fue lo más justo porque las dos formaciones llevaron a cabo una propuesta clara.