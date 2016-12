Bailone: "Siempre hay cosas para corregir"

Bailone, en el triunfo ante Tigre, donde marcó dos goles. Foto. Web

Ignacio Bailone arribó a Estudiantes a comienzos de este semestre como un nueve promesa, y de a poco, fue sumando minutos y redondeando buenas actuaciones. Luego, el desgarro previo al clásico que lo tuvo a maltraer varias semanas, y actualmente, ya de regreso, esta siendo tenido en cuenta nuevamente por Nelson Vivas.

Ayer, en diálogo con Cielosports, el delantero se refirió a estos temas: su regreso a las canchas, la competencia en el puesto, el rendimiento del equipo contra Banfield, y en lo que va del torneo.

“Desde que llegue sabía que estaba la competencia con Viatri o Toledo, no pensé que íbamos a quedar afuera de las dos copas y después con la lesión quede un poco marginado; recién ahora estoy sumando minutos de vuelta”, consideró el ex Lanús. Además, destacó “Aprendo mucho de los dos, es una sana competencia. En lo personal, estoy dando mis primeros pasos en la primera del futbol argentino, no tengo una fuerte amistad con ellos, pero nos llevamos muy bien y nos cagamos de risa”.

Por otra parte, el punta hizo su análisis sobre el último partido del Pincha: “Hay que estar tranquilos, fue sólo una derrota y seguimos como únicos punteros, pero siempre hay cosas para corregir, analizamos los errores. Se vio en el torneo que cualquiera le gana a cualquiera", y cerró: “Pensamos partido a partido y por más que se haya terminado la racha de partidos complicados o contra equipos grandes, todos hay que jugarlos. Estos rivales te hacen un planteo diferente y hay que trabajar por igual”.