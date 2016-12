Vivas: "Estamos detrás de una forma que nos haga crecer"

Google Plus

Nelson Vivas, entrenador albirrojo. | Foto: Estudiantes Oficial

El entrenador del Club Estudiantes de La Plata, brindó una conferencia de prensa en la que recordó algunos puntos de lo que fue la derrota ante el Taladro y de lo que se viene en el próximo encuentro ante Talleres de Córdoba en el Estadio Único a partir de las 17 hs del domingo bajo el arbitraje de Darío Herrera.

Sobre la primera derrota obtenida en lo que va del Torneo (11 encuentros jugados: ocho ganados, dos igualados y uno perdido), Vivas aseguró: "En algunos minutos del partido con Banfield nos dejamos llevar por el resultado y abandonamos nuestras formas. Lo que hicimos para buscar el empate fue de manera valiente. Para algunos seremos una mentira por perder con Banfield y si le ganábamos no era un rival de jerarquía".

Referente a los jugadores que no forman parte de los convocados: "Aquellos que no juegan, colaboran para sostener esta posición en la que estamos. Tenemos un grupo que ratifica su buen estado aún en la derrota".

Pensando en el próximo rival, el DT del club estudiantil dijo que si bien "el equipo todavía no lo tenemos definido, hoy hicimos una prueba para definir el once inicial". Israel quedó descartado por el propio entrenador: "Damonte no estará disponible ante Talleres, pero sí para la próxima semana".

"Probamos variantes tratando de poner a los nombres que están mejor en cada semana. Si llegamos a hacer algún movimiento, será pensando en el momento de cada uno y lo mejor para el equipo. Estamos detrás de una forma que nos haga crecer, después aparecen los resultados. Poco a poco nos fuimos metiendo en Talleres y en lo anímico estamos bien", expresó Nelson Vivas.

Al principio, Estudiantes tenía tres competencias, por eso ahora "logramos quedarnos con una sola competencia y es una regularidad que nos aventajó". Sin embargo, "todos los partidos son difíciles y hay que jugarlos".

De cara a lo que se viene el año que viene, Nelson declaró: "Veremos que pasa en el semestre que viene, ojalá podamos seguir dando pelea. Iremos conviviendo con lo que suceda en la doble competencia e iremos programando partido a partido" ya que, Estudiantes de La Plata será participante del certamen de Copa Libertadores de América 2017.

El equipo Pincharrata cuenta con la baja de Israel Damonte (lesionado) que será reemplazado por Rodrigo Braña y con el regreso de Santiago Ascacibar quien ha cumplido con la fecha de suspensión y se encuentra a disposición del entrenador albirrojo que hará uso del doble 5. Las otras variantes que probó fueron en defensa con Lucas Diarte en lugar del uruguayo Matías Aguirregaray; en el mediocampo por derecha con Juan Ignacio Cavallaro por Augusto Solari.

De este modo, el posible equipo que saldría el domingo para el choque ante Talleres sería: Andújar, Sánchez, Schunke, Desábato, Diarte; Cavallaro, Braña, Ascacíbar, Rodríguez; Auzqui y Viatri.