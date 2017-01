Rumbo a la Florida Cup

Google Plus

Imagen de archivo

Estudiantes de La Plata volverá a los trabajos el próximo 4 de enero en el Country Club de City Bell, donde solo se realizarán los estudios pertinentes, para el día 5 emprender viaje hacia los Estados Unidos donde disputará, al igual que River Play, la ‘Florida Cup’ que lo medirá ante el Bayer Leverkusen y el Bahía de Brasil.

A propósito del viaje, el director técnico de la institución albirroja Nelson Vivas dio a conocer la lista de 27 jugadores que se subirán al avión con destino a norteamérica. El listado de jugadores tiene algunas sorpresas, pero además cuenta con la particularidad de que no están Santiago Ascacibar, Lucas ‘Titi’ Rodríguez ni Jeisson Vargas, que se quedarán trabajando con las respectivas selecciones sub 20 de sus países. Otro de los que no viaja es Gabriel Graciani.

Juan Sebastián Verón es el nombre que resalta de quienes viajan, pero el dato llamativo es otro: la cantidad de juveniles. Cejas, Ahumada, Vargas, Gómez, Cascini, Umeres, Areal, Quintana, y Ozuna, quienes casi no tuvieron lugar en el primer equipo durante el último semestre, viajarán con la Primera División.. A las bajas de los jugadores de los seleccionados sub 20, también se le suman las de Juan Ignacio Cavallaro y Augusto Solari (venció su préstamo), las cuales le abrieron lugar a los más jóvenes.

El 8 de enero jugarán el primer partido de esta competencia internacional que contará con equipos de Argentina, Brasil, Alemania, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, los cuales recibirán una importante paga por formar parte de este torneo. El primer partido será ante el Bayer Leverkusen alemán, y el posterior se disputará el 15 de enero ante el Bahia brasileño. De ganar al menos uno de los partidos, avanzará hacia los cuartos de final de la ‘Florida Cup’.

La lista de convocados:

Mariano Andújar, Daniel Sappa, Nahuel Losada, Leandro Desábato, Jonathan Schunke, Leandro González Pirez, Luciano Vargas, Facundo Sánchez, Lucas Diarte, Matías Aguirregaray, Sebastián Dubarbier, Israel Damonte, Julián Marchioni, Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Iván Gómez, Bautista Cascini, Juan Bautista ‘Tuta’ Cejas, Matías Ahumada Acuña, Carlos Auzqui, Elías Umeres, Leonardo Areal, Lucas Viatri, Javier Toledo, Ignacio Bailone, Facundo Quintana, y Emiliano Ozuna..