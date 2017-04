Vivas: "Hubo un gran esfuerzo de todos"

Nelson David Vivas, entrenador estudiantil | Foto: Estudiantes Oficial

Estudiantes de La Plata venció por la mínima a Patronato en condición de local, el gol que le dio el triunfo al equipo de la ciudad de La Plata lo convirtió el defensor/capitán Leandro Desábato.

Post victoria, el entrenador estudiantil dialogó con la prensa y se demostró "contento por el resultado, por el esfuerzo de todos para cortar esta racha que parecía interminable".

Sin dudas, por fin se dio el resultado que todos estaban esperando. A lo que Nelson aportó: "Había que ganar, cortar la racha". De todos modos, "desde la elaboración me parece que podemos hacer mucho mas, podemos elegir tambien en vez de salir directo como lo hicimos. Podemos intentar de otra manera".

"Más allá de los resultados, en Estudiantes se están haciendo las cosas bien. Quizás yo no sea el mayor exponente de como las cosas se están haciendo porque obviamente también me he equivocado y soy el principal responsable cuando los resultados no se dan", aseguró Vivas.

Si bien, “hay que mejorar, hubo un gran esfuerzo de todos. La voluntad por salir es destacable. También hay que resaltar que los reemplazos hicieron las cosas bien”, manifestó.

En cuanto al cotejo disputado en el Estadio Ciudad de La Plata “creo que el partido fue chato desde el juego. Patronato desde su búsqueda puso un juego dividido. Fue un partido deslucido pero había que jugarlo. Rescato la voluntad pero hay que mejorar”.

Para concluir, aseguró que “aún siendo un partido deslucido pudimos haber aumentado y hacer algún gol mas”.

