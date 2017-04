Historial entre el 'pincha' y el 'Arse'

Google Plus

Ultimo enfrentamiento entre ambos, los jugadores festejan el gol de Israel Damonte, el unico gol de partido. Foto: Alfredo Herms

Estudiantes de La Plata se ubica en la cuarta posición, necesita dejar los 3 puntos en casa, no puede permitir que se le escape esta oportunidad de seguir teniendo la posibilidad de quedarse con el título, que no está tan lejos, quedan por jugarse 13 fechas y la diferencia de puntos con el primero de la tabla que es Boca Juniors, es de 6 puntos nada más. El Pincha no llega de la mejor manera, viene de empatar ante Atlético de Rafaela, ese gol del rival sobre el final los dejó con un sabor amargo, por eso es que este domingo buscarán una revancha y conseguir la victoria que los deje más cerca de la primera posición.

Por su parte, Arsenal Fútbol Club viene con una ráfaga de tres derrotas consecutivas, y quiere cortar esta racha lo antes posible para no seguir hundiéndose en la tabla de promedios. Son dos equipos que lucharán por conseguir la victoria, esté condimento hará que seguramente sea un partido muy atractivo.

Ahora repasaremos el historial entre ambos: Jugaron 26 veces en primera división, el Pincharrata ganó 11 veces convirtiendo 29 goles, Arsenal ganó 6 veces convirtiendo 18 goles, Estudiantes lleva una diferencia a favor de 5 partidos; hablando de empates, en 9 partidos no se pudieron sacar ventaja.

El último enfrentamiento entre estos 2 equipos ocurrió en el Campeonato 2015 por la fecha 1, el partido terminó 1 a 0 a favor del Pincha con gol de Israel Damonte a los cuarenta y tres minutos de juego.

La máxima goleada se produjo en el Torneo Clausura 2010 en la fecha 1, Estudiantes ganó 3 a 0 con goles de Marcelo Carrasco y Mauro Boselli x2.