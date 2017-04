Estudiantes no pudo y cayó ante Barcelona

Verón volvió al futbol y fue uno de los mejores del equipo (Imagen: Prensa E.de.L.P)

Estudiantes de La Plata hizo ayer por la noche su debut en la Copa Libertadores ante su público, y con la presencia de Juan Sebastián Verón dentro del once titular. Por la segunda fecha de la fase de grupos Barcelona de Guayaquil se llevó el triunfo en el Estadio Ciudad de La Plata por 2-0 con goles de Mena y Paniagua. Sebastián Dubarbier se fue expulsado.



Con la presencia de Javier Iritier y Juan Sebastián Verón en lugar de Javier Toledo e Israel Damonte, el 'Pincha' no pudo siquiera crear peligro. Durante la primera etapa, donde se mostró un gran nivel de Verón, Estudiantes no pudo romper el cero. Con un Otero haciendo las veces de delantero centro, y con tres rápidos por los costados (Solari, Rodriguez e Iritier), la referencia en el área que faltó, se hizo notar. Centros que no llegaban a nadie, pelotazos dificil de controlar y muchos disparos desde fuera del área. Durante este primer tiempo el visitante no pesó en ataque, pero el 'Pincha' no pudo sacar la ventaja que por momentos mereció.



Ya en la segunda etapa, con los mismos once jugadores Estudiantes bajó el nivel de juego y le cedió el campo a Barcelona, que a los seis minutos, tras un centro y un error de Mariano Andújar se puso en ventaja con un tanto de Mena. Cayendo en el marcador, el DT Nelson Vivas recurrió a poner al delantero de área que faltaba, Javier Toledo, en reemplazo de Verón; y el ingreso de Aguirregaray quien se posicionó de lateral derecho dejando avanzar a Sánchez. Los pelotazos tuvieron un receptor y el conjunto albirrojo comenzó a crear peligro. La jugada mas cercana al gol fue de Toledo, que al girar metió una especie de tijera que pegó en la parte interior del ángulo derecho y salió hacia el otro costado.



Con el local jugado en ataque, a los 46 minutos de la segunda etapa, cuando el partido moría, tras un gran contraataque, los ecuatorianos metieron el segundo gol para liquidar el partido, esta vez desde los pies de Paniagua



Fue 2-0 para Barcelona, que dejó a Estudiantes en el fondo del grupo sin ningun punto al cabo de dos encuentros. El miercoles que viene le tocará recibir a Atlético Nacional de Medellin en el Estadio Ciudad de La Plata con la obligación de ganar si aún quiere soñar con el pasaje a los octavos de final de la competencia.