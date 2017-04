Schunke: “El empate es justo”

Google Plus

Jonatan Schunke dialogó con la prensa luego del partido frente a Newells. Foto: Cielo Sports

Estudiantes sacó un buen punto en Rosario ante Newell’s, que sirve y mucho, el equipo rosarino actualmente se encuentra por encima del pincha por un punto de diferencia. Jugaron un partido bastante trabado más que nada en la primera parte, pero Estudiantes no se quedó atrás y tuvo sus oportunidades, las cuales no pudo concretar, sin embargo fue un partido parejo, Jonatan Schunke sostuvo, “Hicimos un buen primer tiempo, manejamos más la pelota, las mejores situaciones las tuvimos nosotros, y después en el segundo nos metieron un poco por el desgaste, aunque no crearon situaciones prácticamente. El empate es justo”.

El defensor nacido en 25 de Mayo, Misiones, Argentina, conversando con la prensa recordó el gran esfuerzo que están haciendo por lo que les genera la doble competencia, haciendo memoria que además juegan la Copa Libertadores, que los debilita el doble, “Esto no es fácil, Newell’s está haciendo una gran campaña y nosotros estamos con la doble competencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo”.

Hablando de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata se juega sus últimas chances de clasificar a la siguiente ronda, ya que todavía no sumó puntos en esta Copa, y este miércoles juega en el estadio Ciudad de La Plata frente a Atletico Nacional, el equipo colombiano que tampoco obtuvo puntos aún, a partir de esto agregó “El miércoles nos jugamos prácticamente la posibilidad de seguir con chances de pasar de fase, así que es un partido sumamente importante para nosotros”. Schunke fue claro y reconoció que Estudiantes se juega prácticamente el todo por el todo.