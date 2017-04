A matar o morir en la Copa Libertadores

Google Plus

El vasco Aguirregaray será titular como en el último encuentro entre ambos equipos | Imagen: Peru.com

Estudiantes de La Plata enfrentará este miércoles desde las 19:30 horas a Atlético Nacional de Medellin, en el Estadio ciudad de La Plata por la tercer fecha de la fase de grupos. Con las presencias de Juan Sebastian Verón, Javier Toledo y Matias Aguirregaray desde el inicio, y Cavallaro junto a Viatri entre los suplentes, al 'Pincha' no le queda otra que ganar.



A matar o morir. Estudiantes no tiene puntos al cabo de dos partidos disputados y se encuentra en el fondo del grupo, por lo que, si pierde o empata se verá casi afuera de la competencia. Pero por otro lado, Atlético Nacional se encuentra en la misma situación, si pierde está casi con seguridad fuera de la Copa Libertadores. Salir a matar para seguir en el torneo y dejar afuera a la visita, o morir quedando eliminado.



Con la baja de Sebastian Dubarbier debido a su expulsión en el último encuentro, el DT Nelson Vivas planea un equipo con Aguirregaray recostado sobre el sector izquierdo de la defensa, y con la baja de Israel Damonte, un doble cinco conformado por Ascacibar (que se encuentra en duda) o Braña y Verón, con el juvenil haciendo las veces de volante tapón. Otro que vuelve es Lucas Viatri, que regresará al banco de suplentes luego de más de 20 dias de inactividad, al igual que Juan Ignacio Cavallaro, quien volvió a concentrar después de más de cuatro meses, tras sufrir una rotura de ligamentos.

Con la reciente molestia y puesta en duda de Santiago Ascacibar como titular, pese a que tiene chances de hacerlo, también está en mente del DT un mediocampo conformado por Braña y Cascini, con un Verón mas adelantado, y una delantera compuesta por Rodriguez, Toledo y Otero, dejando a Solari en el banco de relevos.



De cara al partido, el cuerpo técnico decidió concentrar 19 jugadores: Andújar, Sappa, Sanchez, Schunke, Desabato, Foyth, Aguirregaray, Diarte, Ascacibar, Veron, Braña, Cascini, Rodriguez, Cavallaro, Solari, Iritier, Toledo, Viatri y Otero. Uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes.



El once inicial estará formado por: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desabato, Matias Aguirregaray; Augusto Solari o Cascini, Santiago Ascacibar o Braña, Juan Sebastian Verón, Lucas Rodríguez; Javier Toledo, y Juan Ferney Otero.



El juez que dirigirá el encuentro, más que trascendental para ambos equipos será uruguaya y estará encabezada por el Andes Cunha. Los colombianos, últimos campeones de la Copa Libertadores, que quedaron fuera del mundial de clubes en primera fase, han desarmado su plantel y ya no es el mismo, su goleador Borja fue uno de los vendidos. El empate no le sirve a ninguno, por lo que a terminar el partido uno quedará eliminado de la prestigiosa competencia.