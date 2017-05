Cayó en Colombia: con un pie y medio afuera de la copa

Google Plus

(Imagen: Sitio web Goal)

El martes por la noche Estudiantes visitó a Atlético Nacional de Medellin por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cayó por 4 - 1 con la presencia de Juan Sebastián Veron. El gol del 'Pincha' fue en contra. Con esta derrota el conjunto albirrojo quedó casi fuera de la competencia, a la espera de un milagro.



Con un equipo poco habitual, relegando a Santiago Ascacibar, Augusto Solari y Javier Toledo, Nelson Vivas dispuso un sistema 4-3-3 con un doble cinco compuesto por Verón y Braña, un Cascini más adelantado y una delantera con Viatri, Rodriguez e Iritier.



Durante la primera etapa, los primeros minutos fueron a favor del 'Pincha', que en menos de cinco minutos tuvo la primer ocasion de gol en los pies de Iritier, quien mano a mano con el arquero no pudo convertir. Con el paso de los minutos Estudiantes ganó el manejo del balon pero sin posibilidades de avanzar en el campo, eran constantes los pases hacia atras. Con grandes asistencias de Verón, buscaba profundizar, pero más alla de eso no logró causar peligro.



El partido estaba abierto, hasta que a los 20 minutos de juego, los colombianos, tras un centro atras, el jugador del local Uribe colocó el 1-0 para comenzar la goleada. Con el gol, Estudiantes quedó golpeado, hasta que diez minutos después, llegó el tanto que quebró el partido, desde los pies de Ibarguen, mandando al conjunto albirrojo al descando 2-0 abajo.



Ya en la segunda etapa, el partido se quebró, y Atlético Nacional aprovechó el juego a espaldas de Dubarbier, para aumentar la ventaja. Recien iniciado el segundo tiempo llegó el 3 - 0 y el encuentro terminó de definirse. Con ese resultado Vivas decidió poner un volante central, Ascacibar, y a Juan Ignacio Cavallaro, quien venia de una lesión y falto de fútbol. Posteriormente Estudiantes encontró el descuento tras un gol en contra, y finalmente Atlético Nacional marcó el definitorio 4 - 1, nuevamente profundizando por el sector que debia cubrir Dubarbier, quien no logró hacer pie en la cancha, y quedó mal parado en cada ataque del rival.



Con este resultado Estudiantes quedó último en el grupo junto a Atlético Nacional, y casi afuera de la Copa Libertadores, en fase de grupos, por primera vez en su historia. Solo le queda soñar con un posible milagro: ganarle a Botafogo, vencer a Barcelona en Ecuador, esperar que Botafogo pierda sus dos partidos, y que los colombianos caigan ante Barcelona.