Mariano Andújar: "Hicimos un muy buen trabajo defensivo"

Mariano Andújar dialogó con la prensa post partido. Foto: Prensa Estudiantes

Aunque no jugó bien, el Pincha nuevamente empató y lleva cuatro partidos consecutivos sumando empates en el torneo local (vs Newells 0a 0, vs Huracan 1 a 1, vs Independiente 2 a 2 y hoy ante Boca Juniors 0 a 0), con este resultado se ubica en la sexta posición y por el momento sigue en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2018, un punto es la diferencia que le lleva Colon de Santa Fe que se encuentra ubicado en la quinta posición.

Mariano Andújar habló con la prensa sobre lo que dejó el partido tras el 0 a 0: "Hicimos un muy buen trabajo defensivo sobre todo en la presión alta. Cuando la tuvimos intentamos. Es una forma que tenemos de jugar y tratamos de llevarla a cabo".

"Hace casi dos años que estamos entre los primeros puestos, con vida en la Copa Libertadores y somos un equipo que responde. Hay un plantel que saca jugadores que responden y seguimos estando en la lucha”, expresó.

La fecha que viene Estudiantes jugará el clasico frente a Gimnasia, el sábado 13 de mayo y Mariano Andújar se refirió a esto: "al clásico no se llega tranquilo. Tensionados pero normal porque ya lo vivimos. Es un partido que lo trabajaremos en la semana”.

"El clásico es un partido aparte. Parece un cassette, pero es la realidad. Los clásicos son partidos diferentes a todos y lo vamos a tratar de afrontar de la mejor manera" añadió.

Acerca del polémico enojo de Nélson Vivas, quien desató la bronca cuando entendió que era penal pero Silvio Trucco no vió, manifestó : "Estaba lejos cuando pasó lo de Vivas. Nélson es una persona pasional, pero ya está, son momentos", Nélson Vivas se fue expulsado rompiendo su camisa y pateando un micrófono.