Siguen los empates

Foto: Estudiantes Oficial

Por el Torneo de Primera División, Estudiantes de La Plata no conoce la victoria desde la fecha 19 en la cual venció al Club Aldosivi en Mar del Plata por 4-1. Mientras que en la 20, 21, 22 y 23 cosechó solamente partidos igualados: vs Newell's Old Boys 0-0, Huracán 1-1, Independiente 2-2 y Boca Jrs 0-0.

El equipo dirigido técnicamente por Nelson David Vivas, continúa sin encontrar la ventaja futbolística que le de una victoria final. En la noche del sábado, luego dee tantas idas y vueltas con el horario, el León platense recibió a Boca Jrs en el Estadio Ciudad de La Plata bajo un arbitraje descortés por parte de Silvio Trucco y su terna.

Pese a eso, el Pincha y el Xeneize le brindaron un cotejo motivante al hincha del fútbol. Desde el inicio, el local propuso su juego y estilo con mucha intensidad, aunque no lograron abrir el marcador.

Los minutos pasaban y ni uno de los dos fueron prácticos a la hora de definir. Sin embargo, llegando a los 25 minutos de los primeros 45', se desató la furia de Nelson Vivas: el jugador estudiantil, Juan Ignacio Cavallaro, cayó en el césped luego de recibir un fuerte golpe propinado por el arquero Agustín Rossi. Todos se pusieron de pie en el estadio pidiendo que se cobrara el penal, el árbitro Silvio Trucco no cedió al reclamo del entrenador albirrojo y como si fuera poco lo expulsó.

Captura del golpe a Juan Ignacio Cavallaro | Foto: Pincha Pasión

Mirá la reacción de Vivas tras el choque entre Rossi y Juan Cavallaro:

En el complemento, ya con Vivas dándo órdenes desde afuera del campo de juego desde los 25' de la parte inicial, Estudiantes continuó buscando abrir el marcador. Por el lado de la visita, no se quedaron de brazos cruzados y también hicieron lo suyo, demostrando que el encuentro podía ser para cualquiera de los dos. Pero la necesidad de lograr los tres puntos los dejó sin poder alcanzar su objetivo y terminaron con un punto para cada uno.

En consecuencia, el Pincha tendrá una semana para pensar y determinar sus metas de cara al choque contra su clásico rival la próxima fecha en condición de local.