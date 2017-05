Pensando en lo que se viene

Foto: Estudiantes Oficial

Durante esta semana, Estudiantes de La Plata tendrá tiempo para pensar y realizar modificaciones en el equipo de cara al choque contra su clásico habitual: Gimnasia y Esgrima LP. Por eso, repasamos los números que el equipo albirrojo tiene hasta el momento previo del encuentro.

Desde hace un tiempo, el equipo dirigido por Nelson David Vivas, no puede conseguir el rumbo que lo lleve a la victoria: Por el Torneo de Primera Divisiòn, el Pincha no gana desde la fecha 19. En la misma, logró dar vuelta el resultado y terminó venciendo al Club Aldosivi en Mar del Plata por 4-1: Matías Aguirregaray x2, Sebastián Dubarbier y Juan Bautista Cascini para la visita; mientras que, Jonatan Galván había igualado parcialmente el encuentro con un gol de penal.

Sin embargo, igualó los siguientes cuatro encuentros posteriores a la fecha 19: vs Newell's Old Boys 0-0, Huracán 1-1, Independiente 2-2 y Boca Jrs 0-0. Siendo este último mencionado, un partido polémico desde antes de su inicio: en principio los cambios de horario e intenciones de sacar ventaja deportiva por parte del equipo rival para que los tres jugadores seleccionados (Santiago Ascacibar, Lucas Rodríguez y Juan Foyth) a disputar el Mundial Sub 20 no llegaran al cotejo y finalmente, el pésimo arbitraje por parte de Silvio Trucco dándole ventajas a Boca. Esto derivó a que el entrenador Nelson Vivas sea el cuestionado de la semana por su accionar.

Por otro lado, Estudiantes acumula solamente una derrota desde que comenzó el certamen local 2017: Ante Vélez Sársfield por 3-2 en condición de visitante en la fecha 15. Actualmente, el conjunto estudiantil posee 41 unidades y se posiciona octavo, lejos de Boca que lidera la tabla con 49 puntos.

Pensando en el clàsico, los jugadores entrenaron con normalidad y nuevamente fueron parte de dicho trabajo los juveniles Hernán Tifner y Bautista Kociubinski. El único que por el momento se encuentra haciendo un trabajo diferenciado es el colombiano Juan Ferney Otero Tovar, quien busca su máxima recuperación (luego de la lesión muscular sufrida en el encuentro ante Huracán) para participar del 11 que saldrá al campo de juego en Quilmes para disputar el tan esperado clásico platense el sábado a las 14 hs bajo el arbitraje de Fernando Espinoza.

¿Podrá Estudiantes romper la esa racha de partidos igualados y salir victorioso del clásico? ¿O saldrán igualados como viene sucediendo desde hace dos ediciones anteriores?