Vivas: "Analizamos a cada rival que enfrentamos''

Conferencia de prensa de Nelson Vivas. (Foto: Pagina Oficial de Estudiantes de La Plata)

El Pincharrata se juega todas sus fichas para seguir en entro los primeros y no perder la chance de clasificar a la Copa Libertadores. Y en la previa al compromiso ante el club Lanús, Nelson Vivas dialogó en rueda de prensa en el día de hoy, sin confirmar la alineación que saldrá mañana por la noche, también manifestó que el equipo no será el mismo pero la idea de juego si se mantendrá.

Un tema que se trató fue los resultados del semestre que tiene hasta el momento el equipo, donde declaró lo siguiente: "El ajetreo del semestre ha producido que el equipo genere más hábitos negativos." También añadió: "El fin del semestre nos encuentra en una situación complicada por la competencia y los vencimientos de los contratos."

"El de mañana es un partido lindo para los entrenadores, porque es difícil de plantear y resolver"

El entrenador también habló del jugador Juan Cavallaro y de los deportistas que formaron parte de la Seleccionado Nacional Sub 20 en el Mundial de la República de Corea, quienes no tuvieron descanso por la necesidad en la que se encuentra el club: "Cavallaro está mejor evolucionando de su rodilla y ya tenemos a los Sub 20 entrenando con nosotros". También agregó: "Los chicos del Sub 20 están con el desgaste que tiene todo el plantel, debido a tanta competencia".

También se refirió al entrenamiento en conjunto que mantuvo Verón con el equipo, aunque no está en la concentración para este sábado: "Sebastián Verón entrenó hoy con nosotros porque está tratando de mantenerse en forma". Y aclaró lo que piensa en cara al futuro: "Aún yo no he renovado contrato, probablemente lo haga".

De esta manera, Vivas acentó los objetivos del club y que van a jugar con todo cada partido más allá del degaste que ya tiene el conjunto, terminando el semestre.