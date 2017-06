Papelon en Copa Argentina

Imagen: FotoBAIRES

Estudiantes de La Plata perdió por 3-2 ante Pacifico de Mendoza, equipo del Federal B, en el estadio de Banfield. Nuevamente el equipo dirigido por Nelson Vivas quedó eliminado en primera ronda de una competencia. No logró hacer pie en ningun momento del partido.



Con un equipo sin nueve de area, al igual que en el partido ante Barcelona de Ecuador donde Estudiantes perdió los puntos fundamentales para pasar de ronda en la Copa Libertadores, con Otero como delantero centro, Solari por la banda que no es la suya y Sanchez en una posición que no es la habitual, quedó afuera de la Copa Argentina.



En menos de 20 minutos de juego el pincha ya caia por 2-0, demostrando no saber que hacer con la pelota, regalando en la salida desde abajo y con dos centrales lentos que no estaban finos ni en la marca ni en el juego. Antes del final del primer tiempo Otero descontó tras una contra, luego de haber sacado la pelota en la linea del arco de Andújar. Al inicio de la segunda etapa, pasados dos minutos de juego, el equipo mendocino volvió a anotar para el 3-1. Al darse cuenta de que no podia jugar sin un delantero de área, Vivas decidió ingresar a Toledo.



A falta de 10 minutos para el final del partido Lucas Rodriguez descontó para el 3-2 final. Casi sobre la hora, tuvo el gol del empate pero la pelota no logró ingresar al arco. Fue derrota y eliminación para el conjunto albirrojo, que fue arrollado por un equipo de cuatro categorias menos. Estadisticamente fue el mayor batacazo en la corta historia de la Copa Argentina, ya que en 32 avos de final de esta competencia, ningun equipo de primera división habia recibido tres goles.



En esta semana Nelson Vivas renovaría su vinculo con la institución, salvo que esta derrota traiga consecuencias. En el receso de verano se vendrá una gran renovación y muchos jugadores dejaran el plantel. El próximo fin de semana recibirá a Belgrano en el estadio de Quilmes.