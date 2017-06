Arde Estudiantes

Presente tenso en el Pincha. Foto: Diario El Día

Tras la derrota y eliminacion en 32avos de Copa Argentina ante el club Pacifico de Mendoza en cancha de Banfield, la comisión directiva de Estudiantes tomó la decisión de no renovarle el contrato al DT Nelson Vivas. Lucas Nardi lo reemplazará y estalló la polémica.



El dia lunes el club Albirrojo dio a conocer via la red social Twitter, que Nelson Vivas habia dejado de ser el entrenador de la Primera División, alegando que tras una reunión, y comunicarle que no le extenderían su contrato después de julio, había decidido renunciar. Lo cierto es que en esa reunión, ademas de comunicarle lo del contrato, se le ofreció cumplir el actual, por ende, dirigir los últimos tres partidos del campeonato, a lo que se negó diciendo que lo mejor para el club era que se fuera ahora.



Con esta noticia, los hinchas calmaron las aguas y comenzaron a pensar en un posible sucesor. La dupla Camino - Gugnali picó en punta, Palermo y Ortiz (actualmente con trabajo ambos) lo siguieron. En modo de interinato, se decidió que Lucas Nardi, DT de la Reserva, se haga cargo del plantel profesional por las restantes fechas del torneo, y con la posibilidad de seguir el próximo semestre.



El conflicto surgió en las últimas horas, donde via Twitter se dieron a conocer distintos posteos de Nardi, en los cuales se mostraba en contra de Bilardo (idolo indiscutible de la institución Albirroja) y a favor de Marcelo Bielsa. Entre otras frases se destacaron: "odio a Bilardo", "no hay que perder mas tiempo con la mentira de Bilardo" y "no coincido con sus formas y su ideologia".



Al dar cuenta de los posteos, de vieja data, los hinchas no dudaron en reaccionar e inmediatamente miembros de filiales enviaron un comunicado al club pidiendo que Nardi no asuma como DT y deje el club. Sumado a esto, los hinchas Pinchas se autoconvocaron a la sede social con el fin de hacerse escuchar por los dirigentes. Mas de 200 personas se acercaron pero nadie los recibió. Mediante canticos contra Nardi y a favor de Bilardo, los presentes tomaron la decisión de asistir al entrenamiento del día jueves (dia que sería presentado el nuevo DT) y manifestar su descontento, en caso de que sea a puertas abiertas, o en caso de que sea a puerta cerradas, bloquear las salidas del Country Club de City Bell.



En una semana histórica por la eliminación, y movida en la Primera División, los hinchas estallaron y se pusieron en pie de guerra. Habrá que esperar a ver la decisión, pero de continuar, Lucas Nardi no la tendrá facil.