Entrevista a Nahuel Estevez: "Para mí es un sueño llegar a Estudiantes"

El mercado de pases aún no comenzó, pero Estudiantes ya se movió para conseguir su primer refuerzo de cara al próximo semestre. Nahuel Estevez, actualmente en Comunicaciones, es pretendido por el 'Pincha', que ya realizó una oferta formal para comprar su pase. Desde Vavel Estudiantes dialogamos con el joven volante, que esta semana cerrará la operación para incorporarse al club en el mes de julio.



- ¿Cómo te describirías como jugador?



- Soy un volante que puede jugar tanto por adentro como por afuera, soy más ofensivo que defensivo. Soy de juego y me gusta llegar al área y hacer goles. No tengo un jugador para identificarme pero miro mucho fútbol y trato de aprender de todos un poco. Miro a los jugadores que juegan en mi puesto pero trato de aprender un poco de todos.



- ¿Siempre jugaste en Comunicaciones o tuviste pasos por otros clubes ya sea en Primera o en Inferiores?



- Arranqué jugando en All Boys, donde quedé libre en edad de Octava División, y con edad de Séptima fui a Comunicaciones, donde hice todas las divisiones inferiores. Salimos campeones en Quinta División y cuando pasé a Cuarta me subieron a Primera con José Barrella como director técnico.



- ¿Cómo es tu presente hoy en Comunicaciones?



- Muy bueno, como equipo clasificamos al reducido. Es un presente muy bueno tanto mío como del equipo y la verdad es que estoy muy contento, tratando de disfrutar.



- ¿Qué sabes de Estudiantes?



- Lo vengo siguiendo hace bastante, porque siempre miro fútbol de Primera. Cuando me enteré del interés lo empecé a seguir un poco más detallado. Es un equipo muy grande y es un orgullo que se interese en mí. Ahora está por entrar a la Copa Libertadores, está todo muy peleado, pero ya está en la Copa Sudamericana. Esperemos que termine todo de la mejor manera y esta semana poder cerrar todo así se puede decir que soy jugador de Estudiantes.



- ¿Qué es lo que más te ilusiona de llegar al club?



- Lo que más me ilusiona es que es un club muy grande, que está muy ordenado y tiene muy buenos jugadores. Para mí es un sueño llegar a Estudiantes y jugar en la Primera División. Es un club en donde se le está dando la oportunidad a muchos chicos. Un club que apuesta por los juveniles y eso está muy bueno.

