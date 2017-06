Triunfazo en Mendoza

Dubarbier, la figura del equipo (Imagen: Prensa E.de.L.P)

Estudiantes de La Plata visitó en el día martes a Godoy Cruz en Mendoza, por el marco de la fecha número 29 del Torneo de Primera División, en un encuentro con pocas ocasiones de gol y muy trabado. Fue victoria por 2-0 para el equipo de Leandro Benítez con goles de Facundo Sanchez y Sebastian Dubarbier.

Con la baja obligada de Ascacibar por expulsión, sumada a la lesión de Bautista Cascini, el DT pincharrata decidió que Iván Gómez sea la dupla del mediocampo con Braña. Con Diarte como lateral izquierdo, y Dubarbier como volante por el mismo sector, el equipo platense mostró un gran tándem que dio resultados.



Comenzando el partido, Estudiantes fue en busca de un gol, y ya en la primer jugada, tras un rechazo para Otero, el 'Pincha' ganó un córner. De esa pelota llegó un centro al área, la pelota le quedó a Otero que ensayó un centro al segundo palo para que Facundo Sánchez, casi sin ángulo, cabecee para poner el 1-0 con apenas un minuto de juego. Con el gol el conjunto albirrojo retrocedió en el campo de juego y esperó atrás al rival, que poco pudo hacer. La única para el 'Tomba' fue anulada por posición adelantada. La defensa pincharrata se agrupó a la perfección, con una gran tarea de Lucas Diarte sobre el sector izquierdo.



Ya en el complemento, el partido continuó el mismo ritmo, con pocas ocasiones de gol y con un Estudiantes cumpliendo una excelente tarea defensiva, pese a algunas dudas a la hora de rechazar la pelota. No intentó salir jugando en ningún momento y fue inteligente para atacar. Casi sobre el final, cuando el reloj marcaba 40 minutos, ya con Viatri y Solari en el terreno, de contra golpe Sebastián Dubarbier quedó mano a mano contra el arquero Rey, y remató fuerte al medio para colocar el 2-0 definitivo. Fue victoria para el equipo de Benítez, que no dependerá de nadie para clasificar a la Copa Libertadores 2018.





El próximo martes (o lunes, aún está en duda) el 'Pincha' recibirá a Quilmes en el estadio de Arsenal de Sarandí, con el objetivo de asegurarse la victoria para asegurarse la presencia en la próxima Libertadores. De perder, podrá ser superado por quienes tiene detrás en la tabla de posiciones, y clasificaría a la Copa Sudamericana. Por otro lado, casualidad o no, los autores de los goles habitualmente eran los laterales del equipo, pero Benítez decidió adelantarlos en el campo de juego sobre la posición de volantes con llegada al área. Sánchez ya había alternado en esa posición pero no tuvo continuidad como ahora. Probablemente en el próximo mercado de pases Aguirregaray emigre del club, por lo que el ex Tigre volverá a su posición en defensa.