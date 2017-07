Estudiantes se renueva

(Imagen edicion)

Tras la finalización del campeonato de Primera División, el mercado de pases comenzó a tomar ritmo en Estudiantes. Con muchas bajas y contratos vencidos, la dirigencia albirroja no perdió tiempo y se movió para sumar nuevos jugadores al plantel. Campi, Braña, Lugüercio y Pavone ya son pincharratas, ¿Quien más se sumará?



El último domingo, de la mano de Gustavo Matosas, el Pincha inició la pretemporada tras pocos días de descando, pensando ya en el encuentro ante Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana del próximo 13 de julio. En la primera práctica estuvieron presentes Mariano Pavone y Pablo Lugüercio, quienes llegaron en condición de jugadores libre y firmaron por dos y un año respectivamente. Ya en la segunda práctica, la cara no fue nueva, pero el contrato si. Rodrigo Braña renovó por un año más, pese a haber tenido ganas de volver a Quilmes para pelear por un nuevo ascenso.



Con los tres refuerzos en cancha, el equipo albirrojo está cerca de cerrar a Gastón Campi, quien entrenó en el Country de City Bell y se realizó la revisión médica, pero aún no se llegó a un acuerdo con el dueño de su ficha, Racing Club. Segun trascendió en los últimos dias, la transacción sería de 800.000 dólares por el 80 por ciento de del pase.



Pese a haber sumado a estos jugadores, los dirigentes pincharratas continuan buscando reforzar de mitad de cancha en adelante, y tratarán de cerrar al menos dos delanteros y un mediocampista de juego, que podría ser Gastón Fernández, si destraba su salida de Gremio. Nahuel Estévez parece ser uno de los que se sumará a la institución en los próximos días, pero las negociaciones no son fáciles. Sebastián Rincón, Anderson Plata y Fernando Zuqui están en carpeta de la dirigencia, pero hay pocas probabilidades de que vistan la camiseta roja y blanca.



Por último, Ernesto Tecla Farías es el deseo de los hinchas, pero no de la dirigencia. El jugador quedó libre de América de Cali y desea volver a Estudiantes, con un contrato mínimo, como el de un jugador juvenil. De volver, sería sobre el cierre del mercado de pases, ya que, según los directivos, primero quieren cerrar los jugadores prioritarios. Farías manifestó sus ganas de volver, de tal manera que fue él quien llamó a Osvaldo Lombardi (vice presidente del Pincha) para manifestarle su deseo de volver sin pretensiones de titularidad, ni exigencias economicas. Los hinchas quieren verlo de vuelta con la albirroja, pero tendrán que esperar la decisión de la dirigencia, que al parecer, no está convencida.