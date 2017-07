Leandro Desabato: "Estamos bien, haciendo una buena pretemporada"

Conferencia de prensa de Leandro Desabato. Foto: Pagina oficial de Estudianetes

El Pincharrata se entrena con todo en la pretemporada, pensando en lo compromiso que tienen por delante. Y en esta oportunidad el que salió a expresarse en rueda de prensa, para aclarar el presente del club, fue Lisandro Desabato; quien en primer lugar declaró: "Esta semana fue dura porque era momento de cargar las piernas". de esta manera dejar entrever que Estudiantes está dando todo por armar un equipo más sólido y eficaz de lo que fue la temporada pasada y más si se trata de su participación en el campeonato Sudamericano.



El defensor también habló de varios de sus compañeros, donde dio una crítica positiva, debido a que los ve bien encaminados para que el equipo pueda lograr sus metas, si bien aclaró que aún le faltaba. También fue autocritico, cuando se tuvo que referir a él y expresó lo siguiente: "He jugado mucho en el semestre. En algunos partidos estuve a la altura y en otros no".

Leandro Desabato:"Hay objetivos personales como llegar a los 400 partidos con el club. Es algo lindo"

"Siempre fui sincero y realista. No me quiero quedar por tener un nombre. Trato de acompañar desde donde toca". "Quiero jugar siempre. Entreno, pero después hay otra realidad que es la edad. Jugar por jugar no sirve".

Como se puede ver, siempre quiere estar a la altura de lo que le pide el entrenador y si algun día no lo llega estar se apartaría para no perjudicar al club; además dejó caer que el quiere influenciar en los jugadores jóvenes que tiene el pincha, "Los pibes están bien, dando sus primeros pasos. Eso necesita un período de adaptación". De esta manera se puedo ver cómo piensa un jugador con experiencia de Estudiantes.