Por la clasificación

Pavone volverá a encontrarse con su público luego de muchos años (Imagen: Web El Chorrillero)

Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Nacional de Potosí por los 16avos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Ciudad de La Plata. Tras un resultado muy positivo en los 4100 metros de altura, el conjunto de Gustavo Matosas saldrá a la cancha con el objetivo de no perder para seguir en la competencia. En Bolivia fue 1-0 para el conjunto albirrojo.



A partir de las 19.15 el equipo platense saldrá al campo de juego con el fin de clasificar a la siguiente fase: octavos de final. En el primer encuentro Estudiantes no la paso bien y Andújar fue figura, pero pudo conseguir la victoria para la tranquilidad. El torneo local aun no comenzó y la falta de rodaje se hace ver, pero en Pincha no se relaja con la última victoria.



Con algunas dudas en el equipo debido a las casi concretadas ventas de Ascacibar y Foyth, Matosas tuvo que rearmar su once titular, pensando en un sistema 4-4-2. El juvenil central, que está a un paso del Paris Saint Germain ocupará un lugar entre los titulares, pero el Rusito no. En las últimas horas se concretó su venta al Zenit ruso y no se podrá despedir dentro del campo de juego. Casi con seguridad será recibido por los dirigentes antes de comenzar el partido para que los hinchas puedan despedir a una de sus joyitas.



De esta manera Estudiantes formará con: Mariano Andújar; Facundo Sanchez, Jonathan Schunke, Juan Foyth, Lucas Diarte; Juan Otero, Rodrigo Braña, Bautista Cascini, Sebastián Dubarbier; Lucas Rodriguez y Mariano Pavone.



El encuentro será arbitrado por la terna uruguaya, comandada por el juez Leodan Gonzalez, quien será acompañado por los asistentes Richard Trinidad, Carlos Pastorino y Oscar Rojas.



El partido tendrá un sabor especial para los hinchas, que volverán al Estadio Unico luego de varios meses, recibirán al nuevo técnico Matosas, y volverán a ovacionar a Mariano Pavone. Otro que volverá es Pablo Lugüercio, que integrará el banco de suplentes.