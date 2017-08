Foyth: "Vamos paso por paso"

Juan Foyth

El defensor de tan solo 19 años, Juan Foyth pudo declarar en unos cortos minutos sobre el presente del club y sobre el suyo. En primera instancia el jugador se encontraba muy satisfecho y feliz por la clasificación de Estudiantes en el certamen internacional, en lo cual destacó que trabajaron mucho para conseguir dicho objetivo y por poder darle una alegría a la fanaticada del pincha.

También aclaró sobre su presente, en cuanto a lo que se refiere a su pase hacia el PSG, donde declaró lo siguiente: "No sé si es difícil jugar, cuando estoy pendiente sobre mi posibilidad de ir al extranjero, si bien quise saber cómo estaba la situación antes del partido, pero mi representante me dijo que me concentrara en el encuentro que era muy importante."

Además, el zaguero juvenil que tiene Estudiantes de La Plata que no hay nada cerrado y que aún es jugador del pincha por lo que aún se encuentra enfocado en las metas que tiene el club hasta que se resuelva su posible fichaje en el elenco francés; donde cabe resaltar que hasta en el momento solo falta el sí de el para que se concrete el fichaje debido a que los clubes ya están de acuerdo en cuanto a las pautas presentadas.

En el cierre de sus declaraciones con la prensa, Foyth se refirió a si Estudiantes puede o no cumplir con todos los compromisos que tiene en los certámenes que se encuentra compitiendo: "Sí, si tenemos un equipo para pelear todos los objetivo que tenemos por delante, si tenemos una idea de juego y si seguimos con buenos resultados yo creo que vamos a andar bien." De esta manera se puede ver que el defensor del albirrojo se encuentra altamente concentrado en las metas que se plantean en el campo de juego.