Christian Alemán: “En lo personal estuve un poco impreciso, no me gustó mucho cómo jugué"

El ecuatoriano festeja su gol que le dió la victoria al Pincha. Foto: Prensa Estudiantes

Christian Alemán es uno de los nuevos refuerzos del conjunto Pincharrata, su debut fue el miércoles pasado por Copa Sudamericana frente a Nacional de Paraguay. En este partido tuvo un buen rendimiento, siendo una de las figuras en el segundo tiempo, cuando ingresó por Gastón Fernández, y en este enfrentamiento ante Arsenal de Sarandí por la primera fecha de la Superliga, dejó en claro para que llegó a Estudiantes, coronando un buen partido con el gol que le dio la victoria al Pincha, a los 85 minutos.

Después de su primer partido en el fútbol argentino, el ecuatoriano de 21 años fue entrevistado por la prensa y en VAVEL repasamos lo más destacado.

“El gol es una alegría inmensa porque faltaba poco. Se dio y pudimos ganar”, manifestó su sensación luego del gol. "Me sentí muy contento en lo grupal, vamos a dar vuelta la página para pensar en el próximo encuentro", añadió.

El ex jugador de Barcelona de Guayaquil, analizó su rendimiento en la cancha desde su punto de vista: “En lo personal estuve un poco impreciso, no me gustó mucho cómo jugué, pero voy a seguir trabajando de la mejor manera".

Además, confesó que le pidió Gustavo Matosas cuando ingreso por Juan Otero en el inicio del segundo tiempo: "Me pidió que juegue libre, que me mueva atrás del cinco y eso trato de hacer. Voy a trabajar más duro para ganarme la titularidad”.

Para finalizar, Christian Alemán comentó: “Lo importante es que supimos remontar el resultado y nos vamos muy contentos. Las fallas que tuvimos las resolveremos en los entrenamientos".