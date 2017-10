Análisis del rival: Las 5 caras a tener en cuenta

Google Plus

Los jugadores a tener en cuenta de Temperley, de izquierda a derecha: Riveros, Montagna, Villasanti, Di Lorenzo y Costa. Foto: Estudiantes VAVEL

Por la fecha 5 de la Superliga Estudiantes de La Plata visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger y buscará llevarse tres puntos que le den tranquilidad al conjunto que tiene a Lucas Bernardi como nuevo director técnico.

El equipo que dirige Gustavo Álvarez no tuvo el mejor arranque de torneo, pero debió luchar en las dos primeras fechas contra dos de los "cinco grandes", de 4 partidos solo ganó 1 el fin de semana pasado ante Arsenal de Sarandí con un tanto de Ramiro Costa y sumó un punto frente a Rosario Central por la tercera fecha, luego cayó derrotado en dos oportunidades, contra River Plate en la primera fecha y Racing Club en la segunda.

Pero solo son números, porque el conjunto de Turdera plasma buenas actuaciones en partidos complicados, lo que demuestra que no se le achica a nadie y el factor jugar de local no es menor, ya que siempre se destacó por hacer valer la localía, lleva mucho público que no para de apoyar a los jugadores en todo momento y estos se lo devuelven con más alegrías que tristezas.

El primer partido que disputó frente a River Plate, tuvo un flojo primer tiempo pero uno muy buenos segundos 45 minutos, en donde por errores a la hora de marcar el gol no pudo empatar y así cayó derrotado por 1 a 0. En cambio en el segundo cotejo en el Cilindro enfrentó a Racing, no estando ni cerca de esa segunda parte que nombramos anteriormente, pocas llegadas de gol y La Academia lo aprovechó imponiéndose 4 a 1, el autor del descuento fue Ramiro Costa. El tercer encuentro afrontó a Rosario Central, un partido muy parecido al de los Millonarios, debido a que jugó un mal primer tiempo pero una buena segunda mitad en donde logró el empate a través de la cabeza de Mathías Villasanti y pudo haberlo ganado con jugadas claras, como una pelota que pegó en el palo por medio de los pies de Ezequiel Montagna. Por último confrontó a un rival directo por el promedio de descenso el cual asecha al Gasolero, sin muchas dudas venció a Arsenal de Sarandí por 1 a 0 con gol de Ramiro Costa.

Si bien todavía está en busca de encontrar al equipo inicial, Gustavo Álvarez usa el esquema táctico 4-3-3 y busca terminar de explotar los pases por abajo que es hoy por hoy donde pasa la base del juego, aunque no lo hace siempre con eficacia y suele traerle problema; rivales como Racing y Rosario Central salieron a presionarlo desde el minuto 1 encontrando buenas respuestas porque a los defensores y a Josué Ayala no les quedó otra que revolear la pelota a cualquier parte. Otra piedra en el camino que encuentra este plantel es la falta de definición, tiene chances para convertir pero a la hora de poner la pelota al fondo de la red le cuesta, es algo que debe terminar de pulir.

La parte más floja del Celeste es la defensa, luego de las bajas que sufrió en este puesto, como por ejemplo, una de las más importantes la de Christian Chimino, lateral derecho que era titular hoy es reemplazado por Adrián Scifo que llegó proveniente de Sarmiento, no termina de adaptarse en el equipo teniendo malos rendimientos desde que empezó el torneo. Le cuesta la marca y retroceder cuando sube al ataque, además también otro titular en la defensa que se fue es Gastón Bojanich, el defensor central arribó a Tigre y dejó como reemplazante a Williams Riveros que llegó de Flandria. El zaguero central derecho Gastón Aguirre uno de los máximos referentes de la institución no pudo obtener buenos partidos dejando espacios libres muy expuestos que le costaron caros contra Racing y Rosario Central, pero si hay que remarcar que contra Arsenal jugó un gran partido siendo una de las figuras y con la experiencia que conlleva no dejará escapar a los delanteros Pincharratas.

La delantera puede causar temor si se termina de conformar, lo puede sufrir Estudiantes, ya que Gustavo Álvarez cree haberla encontrado el partido pasado. El año pasado con Mauro Guevgeozián y Marcos Figueroa era una de las claves del equipo, si bien el jugador de la selección de Armenia se encuentra en Newell´s y Figueroa es suplente, los reemplazantes Ramiro Costa y Ezequiel Montagna tienen cualidades parecidas que en cuanto terminen de conocerse sabiendo explotar el potencial que tienen darán que hablar.

Las 5 caras que hay que mirar atentamente

Williams Riveros: el paraguayo que como mencionamos es uno de los refuerzos ya se ganó los aplausos de los simpatizantes por la garra y coraje que deja en los partidos sin dejar permitir que que prospere las jugadas de ataque, además de la buena defensa es un central que sale jugando y tiene buen pase haciéndole llegar cómodamente la pelota a los mediocampistas.

Ezequiel Montagna: otra de las ruedas de auxilio de cara a esta temporada del entrenador, un interesante extremo a seguir porque empezó siendo suplente pero cuando le tocó entrar realizó jugadas peligrosas, unas de sus cualidades es el disparo de larga distancia, la velocidad y el acercamiento al área chica sacándose de encima a los laterales y centrales. El partido contra Rosario Central por la tercera fecha ingresó en el segundo y tuvo una jugada para ganar el partido, pero el gol se le negó cuando la pelota pegó en el palo, fue la más clara después del gol del empate.

Mathías Villasanti: el mediocampista derecho que jugó en Cerro Porteño y en la Selección de Paraguay sub 20 tiene llegada al área subiendo al ataque y un buen primer pase, también recuperación por la banda en la que se posiciona.

Leonardo Di Lorenzo: mediocampista por izquierda otro al igual que Gastón Aguirre muy querido por los hinchas, aparece siempre tanto en los malos y buenos momentos del equipo siempre se destaca, uno de los jugadores más completos del plantel, buena pegada tanto de larga distancia como asistiendo a través de centros y lo que más lo destaca la defensa limpia a los contrarios.

Ramiro Costa: el delantero se ganó el puesto al igual que Ezequiel Montagna luego del partido contra Rosario Central, le saco el puesto a Juan Sánchez Sotelo otro que promete, pero a simple vista el goleador de Temperley hasta el momento tiene más condiciones que el llegado de Arsenal de Sarandí, ya lleva 2 goles en 4 partidos. Sus buenas características son el buen juego de espalda bajando los pelotazos que le llueven y la media vuelta para sacarse de encima la marca, a eso sumado el buen juego aéreo, vía por la que ya anotó un gol contra Racing.

Un viejo conocido

Se trata de Emiliano Ozuna, el extremo izquierdo titular en Temperley, llegó a préstamo por 6 en la segunda mitad de la temporada pasada, terminado ese lapso volvió al Pincha pero Nélson Vivas decidió no tenerlo en cuenta, así que decidió renovar con el Gasolero por una temporada. En este club pudo explotar, tiene la chance de ser titular, en el torneo pasado supo asociarse bien con Mauro Guevgeozián participando en sus goles pero del lado de las asistencias, en cuanto a goles, solo convirtió por Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas por los 32vos de final. En la actualidad mantiene la titularidad demostrando su potencia y velocidad por la banda, juega mucho por la raya aprovechando una buena pegada.

El nacido en Magdalena arribó al conjunto platense en el 2010, en el 2013 fue goleador en Sexta división y fue galardonado por los medios especialistas en divisiones juveniles como el mejor jugador de ese año. En este contexto, en el 2015 convirtió cinco goles en su categoría, sus grandes cualidades fueron las que cautivaron a Gabriel Milito que lo subió a entrenar con la Primera División, ese mismo año fue cuando debutó, en total jugó 3 partidos, pero siempre ingresando desde el banco de los suplentes donde estuvo presente en 5 oportunidades.