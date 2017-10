Ferney Otero: "Esto nos da confianza para seguir luchando"

Google Plus

La Pantera de Estudiantes (Imagen: Prensa E.de.L.P)

El pasado sábado, en el marco de la fecha número 5 de la Superliga Argentina, Estudiantes de La Plata enfrentó y derrotó por 3-0 a Temperley en condición de visitante, con goles de Juan Ferney Otero, Pablo Lugüercio y Gastón Fernández. En el debut de Lucas Bernardi, el Pincha pareció volver a conectar sus cables, y volvió a funcionar. Post partido, el colombiano Otero, una de las figuras de la cancha, dialogó con la prensa presente en el estadio.



En medio de la zona mixta, en relación con el cambio rotundo en comparación con el partido anterior, Otero declaró: "Estamos contentos porque se consiguieron los tres puntos después de la mala racha que traíamos. Veníamos perdiendo los partidos, esto nos da confianza para seguir luchando". Posteriormente, analizando la sorpresiva dupla delantera junto a Lugüercio, el colombiano señaló: "Con Lugüercio tuvimos mucho lugar, el peinaba la pelota y yo la ganaba en velocidad. El Tanque (Pavone) tenía una molestia en los tendones y por eso aguantó en el banco".



El partido no fue uno más para Ferney Otero, ya que además de ser una de las figuras, fue la primera vez que convirtió, y Estudiantes ganó. Sus demás goles en el club solo sirvieron para empates o derrotas (Botafogo, Atlético Rafaela, Pacifico, Olimpo). Contento por volver al gol, Otero se mostró feliz, añadiendo que hacía mucho no anotaba un gol, y añadió "ahora tengo más confianza y espero seguir convirtiendo los próximos partidos".



Finalizando su declaración, Otero se refirió a la llegada del nuevo DT, Lucas Bernardi, y contó: "Bernardi nos dijo que seamos un equipo unido, solidario, que tuviéramos confianza y estemos muy tranquilos" y posteriormente añadió: "El técnico me dijo que vaya mano a mano con Riveros, porque él era muy lento y yo en velocidad le podía ganar".



Otero confirmó con su actuación que su posición dentro del campo de juego es en la delantera. Tras un mal paso de Matosas, que lo utilizó como volante por derecha, Juan Ferney volvió a demostrar su nivel y comenzó a ganar lugar dentro de la consideración del nuevo cuerpo técnico.