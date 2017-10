Leandro Desábato: "No es cierto que el equipo fue para atrás o que le hicimos una cama a Matosas"

Leandro Desábato capitán y referente del equipo. Foto: Prensa Estudiantes

El capitán del Pincha, Leandro Desábato habló en una conferencia de prensa en solitario avisada con anticipación en el Country de City Bell, muchos rumores se generaron pensando en que iba a anunciar su retiro del fútbol a fin de año, pero ninguna de las especulaciones fueron ciertas, debido a que dialogó sobre varios temas, entre ellos uno de los más polémicos que fue la salida de Gustavo Matosas: "Estaba triste luego de la salida de Matosas por todo lo que se habló y porque no es cierto que el equipo fue para atrás o que le hicimos una cama a Matosas".

El ciclo de Gustavo Matosas está cumplido pero Desábato lo definió de la siguiente manera: "Fue un ciclo raro, abundó partidos de entrada, poco descanso, una pretemporada que no pudo hacerse de manera ideal y Matosas hizo muchos cambios, siempre jugó un equipo distinto y carecimos de un patrón de juego”.

No dejó pasar por alto las críticas que está recibiendo estos últimos partidos en los que no ha podido conseguir buenas actuaciones: "Que se deje trascender una cosa que no es cierta en el club del cual soy hincha me duele".

"En este club pasamos los mejores momentos de nuestras vidas. Quieren hacer creer que acá hay una crisis y es sólo un mal momento. En este proceso de cuatro años no bajamos de los primeros cinco lugares y clasificamos a tres Libertadores. En lo personal, quedar afuera de la Sudamericana me dolió mucho porque fue la última que jugué”, agregó.

Sobre la llegada del nuevo técnico Lucas Bernardi se refirió: "No hubo mucho tiempo, Lucas Bernardi marcó dos o tres cosas puntuales y sobre eso trabajamos. Por suerte salió bien, supimos a qué teníamos que jugar. Cambió el ánimo no sólo nuestro sino de los más pibes, que son la base del proyecto del club y estaban un poco relegados”.

Por último afirmó: "No tengo problema de ir al banco y sumar desde el lugar que me toque, estoy en el club que quiero y me voy a a retirar acá. A lo largo de la historia, hemos ido al banco todos los referentes y nunca en el grupo hubo un problema".