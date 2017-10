Fernando Zuqui: “En Estudiantes me hacen sentir como en mi casa”

Google Plus

Fernando Zuqui. Foto: Página oficial de Estudiantes de la Plata

De todos los refuerzos que trajo Estudiantes en este mercado de pases se podría decir que Fernando Zuqui fue el mejor, o por lo menos el que más regularidad tuvo – jugó todos los minutos en la Superliga-. Sin lugar en Boca, el ex mediocampista de Godoy Cruz, hizo fuerza para llegar a la institución platense y su nivel sorprendió a los hinchas de Estudiantes. “Estoy muy contento de estar en un club como éste. Además en lo futbolístico me siento muy bien. Me hacen sentir muy cómodo, como en mi casa", admitió Zuqui.

El mendocino le dio al Pincha ese cinco con juego y quite que tanto le hacía falta. Con el arribo de Lucas Bernardi, el equipo ya mostró algunos cambios y el volante los explicó: “Nos pide la posesión de la pelota y que luego seamos punzantes en ataque. Bernardi quiere que ataque y defienda de la misma forma".Por otra parte, estas dos semanas sin partidos oficiales posibilitaron que se afiance la relación del DT con los jugadores. “El receso nos vino bien para empezar a entender la idea del cuerpo técnico", advirtió.

El sábado 14 de octubre Estudiantes recibirá a Banfield en el Estadio de Quilmes, a las 16.15. Un rival complicado y al que no le puede ganar desde 2012- dos derrotas y un empate-. Sin embargo, Zuqui prefirió hablar más del Pincha que del conjunto de Falcioni y aseguró: “No pensamos tanto en el rival, sí en nosotros en llegar de la mejor manera al partido con Banfield", aunque luego indicó que “ tienen jugadores muy rápidos en ataque”.