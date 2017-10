A seguir sumando ante el Santo

Zuqui será titular acompañando a Braña en el mediocampo (Imagen: Prensa E.de.L.P.)

Este sábado a partir de las 16.10 horas, Estudiantes de La Plata enfrentará a San Martin de San Juan en el Estadio Hilario Sánchez. Por la fecha número 7 de la Superliga, el Pincha buscará continuar por la senda de la cosecha de puntos bajo la dirección técnica de Lucas Bernardi, con quien acumula una victoria y un empate.



Tras el empate ante Banfield en el estadio Centenario de Quilmes, el conjunto albirrojo buscará volver a la victoria ante un rival siempre complicado por su localía. Con las bajas de Lucas Diarte (lesión grado 1 en el bíceps derecho) e Israel Damonte por molestia, el once titular tendrá dos variantes aseguradas, a las que se le sumará la de Lucas Rodriguez, que por un cuadro gripal no entrenó con normalidad durante la semana. De esta manera, Sebastián Dubarbier se meterá en el equipo, ubicandose sobre el lateral izquierdo de la defensa, y el ex Atlético Rafaela, Marco Borgnino, ingresará como volante por la izquierda reemplazando al platinado Damonte. En lugar de Rodríguez, quien se metería entre los once es Mariano Pavone, que volvería a la titularidad luego de dos partidos. El esquema 4-3-3 se mantendrá, pero los tres atacantes pueden variar sus posiciones: podrá ser Fernández de enganche y Otero-Pavone como dupla de ataque, o bien la gata y Otero por las bandas, y el Tanque por el centro.



El encuentro a jugarse en la provincia cuyana será dirigido por Nicolás Lamolina, quien dirigió por última vez al Pincha en aquel encuentro del campeonato anterior ante Huracán en el Estadio Ciudad de La Plata. El partido finalizó empatado 0-0 sin ninguna polemica.



El once titular: Mariano Andujar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desabato, Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Fernando Zuqui, Marco Borgnino; Gastón Fernández, Juan Ferney Otero, Mariano Pavone.



Completan la delegación: Daniel Sappa, Nicolás Bazzana, Matias Ruiz Diaz, Gaston Campi, Ivan Gomez, Bautista Cascini, Juan Bautista Cejas, Pablo Lugüercio.