Bernardi: “Hay que seguir trabajando y poner al mejor equipo posible hasta el fin del semestre”

La palabra de Bernardi este mediodía en City Bell. Foto: Página Oficial de Estudiantes de La Plata.

"Ha sido una buena semana de trabajo, pero con dificultades que hemos tenido en el inicio", afirmó, refiriéndose a las lesiones de Rodrigo Braña y Lucas Diarte, a lo que le agregó la molestia en el sóleo izquierdo de Pablo Lugüercio.

Además habló del reemplazante del "Chapu", Iván Gómez, y porque lo eligió por sobre Bautista Cascini. "En este caso lo que necesitamos es un cinco más defensivo, e Iván cumple con esas características". Del mismo modo lo hizo con el posible ingreso de Juan Otero por Mariano Pavone, que sufrió un cuadro de anginas. "Yo no creo que Juan sea un jugador por fuera. Para mí los dos son nueve, pero con diferentes cualidades", remarcó. Por esta razón, el DT aún no confirmó a los once titulares para el partido frente al "Matador" de Victoria, pero posiblemente lo haga mañana.

El partido del domingo

El rosarino también analizó como va a ser el cotejo. "La necesidad muchas veces lo hace un partido muy díficil porque van en busca de un resultado necesario", aludiendo al mal momento que pasa el equipo de Caruso Lombardi, que todavía no pudo ganar en el campeonato y busca los tres puntos urgentemente. Asímismo, opinó que la clave del partido está en no complicarse dándole ventajas en las segundas pelotas.

Sobre Mauricio Cuero

Esta semana se hicieron muy fuertes los rumores de una posible llegada del colombiano, que juega en la liga mexicana, al "Pincha". Pero el actual entrenador no quiso hablar del tema. "Hoy no vale la pena ningún comentario sobre algún futbolista de los que puedan venir", pensando en como trabajar con el plantel que tiene actualmente, y después en la pretemporada analizar que jugadores pueden reforzar al equipo.

Para concluir, habló de lo que queda en este año antes del receso de verano. “Hay que seguir trabajando y poner al mejor equipo posible hasta el fin del semestre”, y contó que los cuatro partidos que quedan van a ser claves para el contexto del balance final del año, ya que juega con dos equipos que pelean el campeonato, Talleres de Córdoba y el puntero invicto, Boca Juniors.