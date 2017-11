A sumar en Victoria

Imagen de archivo

Estudiantes de La Plata se prepara para visitar a su par de Tigre este domingo a partir de las 17:00 horas en el estadio del Matador. Por la fecha número nueve del nuevo torneo argentino llamado Superliga, el Pincha buscará volver a sumar ante un rival que arrastra una racha irregular a lo largo de la competencia. El equipo de Lucas Bernardi se medirá ante el de Caruso Lombardi, reconocido hincha de la institución platense.



Tras lo que fue victoria ante Argentinos Juniors la fecha anterior, Estudiantes quiere volver a sumar de a tres. Con las ausencias de Lucas Diarte, y de su patrón de la mitad de cancha, Rodrigo Braña, el conjunto albirrojo cambiará de esquema buscando un mayor equilibrio en el centro de la cancha. De esta manera, Sebastián Dubarbier continuará sobre el lateral izquierdo de la defensa, mientras que Israel Damonte junto al juvenil Iván Gómez se harán cargo del centro de la cancha. Por otro lado, debido a una faringoamigdalitis, Mariano Pavone ni siquiera fue convocado. Retornando a un esquema 4-4-2, Fernando Zuqui se recostará sobre el sector derecho del mediocampo, Lucas Rodríguez sobre el izquierdo, y Otero junto a Gastón Fernández ocuparán las posiciones en ataque.



De esta manera, el once inicial de Estudiantes será con: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi, Sebastián Dubarbier; Israel Damonte, Iván Gómez, Lucas Rodriguez, Fernando Zuqui; Gaston Fernandez y Juan Ferney Otero.



El encuentro será dirigido por el juez Andrés Merlos, quien impartirá justicia junto a los asistentes Iván Núñez y Adrián Delbarba. La última vez que Merlos dirigió a Estudiantes fue por la fecha seis de esta competencia, cuando el Pincha igualó ante Banfield 1-1 en Quilmes, con gol de Pablo Lugüercio.



Ante un rival que no se encuentra en su mejor momento, el Pincha buscará la victoria. En la otra vereda encontrará caras conocidas como la de Javier Iririer, ex estudiantes (Matías Orihuela no fue convocado), Denis Stracqualursi y Daniel Imperiale, ex Gimnasia.